На Марс без медведя. Европа прекратила космическое сотрудничество с Россией 14 июля, 10:39 Россия становится токсичным партнером — даже на Марсе (Фото:ESA)

Россия не будет частью космической программы ExoMars, в ходе которой Роскосмос сотрудничал с Европейским космическим агентством (ЕКА). Главной целью миссии является поиск жизни на Марсе.

Первоначальный план миссии предполагал, что марсоход Розалинд Франклин отправится на Красную планету на российской ракете Протон с Байконура — космодрома, находящегося на территории Казахстана, но находящегося в ведении Роскосмоса и российских военных. Кроме того, Россия должна была построить посадочный модуль для марсохода.

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Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, ЕКА приостановила участие Роскосмоса в программе. Теперь Европе не придется ждать — глава ЕКА Йозеф Ашбахер объявил, что космическая кооперация Европы и России полностью прекращена. Больше подробностей он пообещал рассказать 20 июля. В частности, Ашбахер уточнит, как ЕКА планирует заменять Россию, чтобы программа ExoMars все-таки продолжила жить.

Очевидно, что это решение кардинально отразится на миссии. Запуск Розалинды Франклин должен был состоятья уже в сентябре этого года. Теперь ЕКА придется искать новую ракету и новый посадочный модуль для марсохода, что делает запуск миссии ранее 2028 года маловероятным. Помимо того, что европейцам теперь нужно будет полностью заменить участие россиян в миссии, космос также вносит свои коррективы — Земля и Марс правильно выравниваются относительно друг друга для межпланетных полетов каждые 26 месяцев.



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