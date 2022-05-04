Россия угрожает покинуть МКС. Насколько это реально и чем это чревато для освоения космоса? 4 мая, 20:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською NASA уже активно разрабатывает планы, как заменить Россию для дальнейшей эксплуатации МКС (Фото:NASA)

«Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: согласно нашим обязательствам, мы сообщим нашим партнерам об окончании нашей работы на МКС через год», — сказал Рогозин в интервью российскому пропагандистскому телеканалу в субботу, 30 апреля.

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В России шаг подают как жесткий ответ на санкции, которые продолжают мертвой петлей обхватывать шею российской экономики.

Роль России в жизни МКС

МКС — совместная миссия космических агентств США, России, ЕС, Японии и Канады. Станция была отправлена на орбиту в 1998 году и изначально планировалось, что она пробудет там до 2010 года. Позднее миссию продлили — и, согласно последним данным, станция должна пробыть на орбите до 2030 года.

Россия играет большую роль в финансировании и поддержании жизнеспособности МКС. Сама станция состоит из объединенных вместе российского и американского модулей. Каждый из них зависит от «соседа» — сейчас ни одна сторона не способна управлять станцией в одиночку. Поэтому выход России из проекта угрожает дальнейшей судьбе станции.

Помимо контроля систем жизнеобеспечения на своем модуле, Россия обеспечивает поддержание МКС на орбите. Именно из-за этого потенциальный демарш РФ ставит под угрозу существование всего проекта. Сейчас NASA тестирует возможности удержания МКС на орбите при помощи двигателей грузового космического корабля Cygnus. Если все пройдет успешно, американцы смогут забрать на себя последнюю важную роль России для станции — это будет означать, что выход Москвы из проекта пройдет если не безболезненно, то с минимальными последствиями для миссии. Но сейчас корабль не может полностью заменить функции российского модуля на станции.

Космическая замена России

Рогозин уже не первый раз бравирует громкими заявлениями и угрозами в сторону США, шантажируя их миссией на МКС. Еще в 2014 году, когда роль России в поддержании жизнеобеспечения станции была еще большей (около 9 лет РФ была ответственна за отправку экипажей на станцию и обратно на Землю на своих ракетах Союз), NASA в знак протеста против оккупации Крыма российскими войсками оборвали большую часть связей с Роскосмосом.

Тогда Рогозин пригрозил запретить американским астронавтам пользоваться российской ракетой-носителем, чтобы добраться на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — заявил тогда он. Однако дальше слов дело не зашло.

В 2020 году монополию на отправку астронавтов на МКС разрушил SpaceX, успешно запустив пилотируемый корабль Crew Dragon, который доставлялся в космос при помощи ракеты-носителя Falcon 9. «Батут работает», — пошутил тогда Илон Маск над Рогозиным. Так роль России на МКС уменьшилась до нынешнего поддержания станции на орбите и жизнеобеспечения своего модуля.



Еще одна функция Роскосмоса — помощь при выведении станции с орбиты, когда миссия закончится. Согласно нынешнему плану, МКС должна упасть в океан на Земле, а для выполнения маневров схождения с орбиты планируется использование российских кораблей Прогресс. Сейчас NASA также изучает возможность апгрейда американских коммерческих кораблей, чтобы заменить Россию и в этом направлении.

Последнее заявление Рогозина — не больше, чем игра на внутреннюю аудиторию, чтобы показать россиянам, что их страна якобы может диктовать условия. Однако на самом деле к выходу России из миссии МКС уже готовятся, а Роскосмос не планирует немедленно покидать станцию, а сделает это лишь по истечению нынешнего договора, который рассчитан до конца 2024 года.

В начале марта глава Роскосмоса во время перепалки в Twitter с американским астронавтом Скоттом Келли разразился угрозой уничтожения космической станции. Правда, он быстро удалил свой твит, поскольку переносить конфликт еще и в космос Россия точно не готова.



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