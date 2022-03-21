«Судя по аватарке, ты п***к». Рогозин попытался оскорбить пользователя Twitter, после чего тот поставил на аватарку Рогозина 21 марта, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Рогозин в очередной раз стал посмешищем в Twitter (Фото:скриншот НВ)

Дмитрий Рогозин, генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, угодил в очередную неловкую ситуацию в Twitter.



Рогозин опубликовал твит, в котором показал скриншоты статьи из The New York Times о Хантере Байдене и несуразной подписью о признании издания в том, что фотографии в ноутбуке «наркомана, пьяницы, развратника и вора» Хантера Байдена имеют «прямое отношение к катастрофе украинской государственности».

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«Именно такими расследованиями должна заниматься сторона, которая выигрывает в этой войне. Все в курсе об этих фотографиях и его делах, это его личное дело. А ты этим поступком показал, что дела настолько в жопе, что приходится доставать всю грязь. Не поможет. Кстати, на тебя компромата чуть побольше», — написал ему в ответ один из пользователей Twitter. И добавил ссылку на ролик Уничтожаем путинского вора за 30 секунд.

«Судя по аватарке, ты п***к», — ответил пользователю Рогозин.

После этого пользователь поменял свою аватарку и поставил на нее Рогозина. Теперь, если не приглядываться к именам, переписка выглядит как диалог Рогозина с Рогозиным.

Фото: скриншот НВ

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