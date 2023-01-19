Судьба цивилизации. Как российская война в Украине убивает мировое научное сотрудничество и тормозит развитие человечества 19 января, 08:03 Эксклюзив NV Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с марта 2022 года не опубликовала ни одного исследования в научных журналах из-за того, что в них принимали участие российские и белорусские ученые (Фото:Reuters)

Все больше научных фондов и журналов выступают за запрещение публикации статей, над которыми работали российские ученые.

9 марта Совет ЦЕРН собрался, чтобы обсудить, как полномасштабное вторжение России в Украину повлияет на работу научного сообщества. Тогда же было принято решение приостановить статус наблюдателя России в совете и не вступать в новое сотрудничество с российскими учреждениями.

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В то же время никакие временные рамки относительно этих ограничений не были установлены. Летом ситуация стала немного понятнее.

Совет ЦЕРН объявил о том, что российские и белорусские ученые смогут работать над научными проектами, однако только к зиме и лету 2024 соответственно — именно тогда заканчиваются действующие соглашения между странами и организацией.

«ЦЕРН была создана после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой… Основные ценности организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве, однако агрессия одной страны против другой противоречит этим ценностям», — говорилось в заявлении.

Казалось, что в ЦЕРН достигли максимально компромиссного решения, чтобы одновременно осудить войну и одновременно не отрезать российских ученых от научного сотрудничества. Зрада?

На самом же деле, после марта 2022 года количество опубликованных исследований ЦЕРН упало до нуля, пишет британское издание The Guardian. В организации пока поставили на паузу публикацию научных работ, ведь там до сих пор не достигли согласия относительно включения российских и белорусских ученых в список авторов.