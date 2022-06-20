Все связи разрушены. Россию выгнали с проекта Большого адронного коллайдера

20 июня, 11:03
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Большой адронный коллайдер — флагман исследовательского центра, которым управляет CERN (Фото:CERN)

Большой адронный коллайдер — флагман исследовательского центра, которым управляет CERN (Фото:CERN)

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) полностью прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью.

Ранее Совет ЦЕРН временно закрыл России доступ к Большому адронному коллайдеру по требованию украинских ученых — однако никаких четких временных рамок тогда очерчено не было.

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Теперь же, помимо временного запрета доступа исследователей из РФ к объектам исследовательского центра в области физики элементарных частиц недалеко от швейцарской Женевы, флагманом которого является Большой адронный коллайдер, совет ЦЕРН принял решение полностью прекратить сотрудничество с российскими и белорусскими учеными, начиная с 2024 года, когда истекают нынешние соглашения.

«ЦЕРН был создан после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой… Основные ценности организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве, однако агрессия одной страны против другой противоречит этим ценностям», — говорится в заявлении.

Соглашение ЦЕРН с РФ истекает в декабре 2024 года, а сотрудничество с Беларусью заканчивается в июне того же года.

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Теги:   Россия Беларусь Ученые Физика CERN Большой адронный коллайдер

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