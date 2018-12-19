С газом или без? На Марсе все таки нет метана и это пугает - исследование

Европейское космическое агентство обнаружило, что в атмосфере Марса нет газа метана. Это открытие поставило ученых в тупик, поскольку предыдущие исследования доказывали обратное.

Как передает издание Sciencemag.org, в атмосфере Марса пропали следы метана. Об этом заявили представители Европейского космического агентства (ESA) на ежегодной встрече Американского геофизического союзе в Вашингтоне, оркуг Колумбия.

ESA запустило орбитальный спутник TGO для отслеживания газа в 2016-м и этот аппарат анализирует атмосферу Марса на наличие метана уже два года.

За нахождение метана, даже в малых количествах, отвечали два спектрометра TGO - бельгийский NOMAD и российский ACS. Устройства собирали данные с горизонтальных слоев атмосферы Марса, которая подсвечивается Солнцем.

Главный исследователь NOMAD Энн Карин Вандаэль заявила, что им предстоит расшифровать еще некоторые "шумы", которые засекли датчики. "Но мы уже точно знаем, что мы не увидели никакого метана", - говорит Энн Карин Вандаэль.

Что это значит?

Новое открытие противоречит предыдущим исследованиям атмосферы Марса. Как известно, впервые следы метана были зафиксированы в атмосфере Марса в 2004-м спутником ESA Mars Express. Тогда ученые определили небольшую концентрацию этого газа в одну млрд долю (равно отношению одной секунды к 32 годам).

Дальнейшие показатели марсохода NASA Сuriosity привели ученых к выводу, что появление метана в атмосфере Красной планеты является цикличным сезонным процессом. В 2014-м Curiosity обнаружил следы метана с концентрацией в 7 млрд долей, а в 2017-м - с концентрацией в 0,7 млрд долей.

Почему это важно?

Данные с орбитального спутника TGO поднимают несколько важнейших вопросов в исследовании Марса. Ранее ученые предполагали, что метан в атмосфере Марса появляется из-за действия солнечной радиации на огромное количество углерода, которое попадает в атмосферу планеты извне. Теперь же неизвестно, куда делся углерод и, как следствие, метан.

Также стоит учесть, что метан на Марсе являлся одним из возможных признаков жизни. Команда NASA Сuriosity прогнозировала, что простейшие организмы в недрах планеты испускали этот газ наружу. Почему метан пропал сейчас и есть ли каки-либо микробы в недрах Марса - до сих пор неизвестно.

Как уже писало НВ, на глубине в 2,5 - 5 км в земной коре ученые обнаружили от 15 до 23 млрд тонн простейших организмов, которые также, вероятно, выделяют метан.

Что еще есть на Марсе?

Летом 2018-го группа европейских астрофизиков заявила, что на Марсе найдено озеро с водой в жидком состоянии. Озеро размером около 20 км в ширину расположено у южного полюса планеты и скрыто толстой ледяной шапкой.

Даже если в воде нет жизни в данный момент, марсианское озеро может содержать воду, сформировавшуюся 3,5 млрд лет назад, когда Марс еще был планетой с другим климатом.

Другое важное вещество, которое необходимо уже для искусственного создания жизни на Красной планете и возможной колонизации Марса человеком - углекислый газ.

В планы главы SpaceX Илона Маска входило так называемое терраформирование Марса - изменение климата планеты для ее пригодности к жизни. Повысить температуру в атмосфере Марса Маск собирался довольно варварским методом - взрывая атомные заряды над полюсами планеты. Это процедура, по идее, должна была привести к высвобождению углекислого газа из недр Марса, созданию парникового эффекта и формированию плотной атмосферы планеты.

Хотя, несколько месяцев назад, в журнале Naturе Astronomy опубликовали исследование, согласно которому изменение климата на Марсе невозможно, поскольку в почве планеты недостаточно углекислого газа.

Руководитель исследования из университета Колорадо Брюс Якоски тогда уверял: даже если каким-то образом получится извлечь весь углекислый газ, который есть в минералах, ледниках и почве Марса - его количество в атмосфере планеты увеличится лишь до 6,9% от земного.

По расчетам, это может повысить температуру до 10 градусов Цельсия. На Земле это, конечно, внушительные цифры, но в условиях стабильных марсианских минус 60 - "потепление" в атмосфере будет вовсе незаметным.

Через несколько недель основатель Марсианского общества Роберт Зубрин рассказал в интервью для НВ: “Эту статью написал Брюс Якоски, который в начале 1990-х говорил о том, что на средних широтах Марса не может быть льда. После этого мы нашли там огромные ледники. Он был не прав тогда, и он не прав сейчас”.

По словам Роберта, в опубликованной Якоски работе мало фактических доказательств. Ученые опирались только на данные спутника MAVEN и пары марсоходов, которые углубились в почву Марса лишь на несколько сантиметров:

“Якоски доказал только то, что на Марсе есть углекислый газ. Мы не можем узнать сколько его там, пока мы сами не пробурим почву. Мы должны пробурить ее в разных местах планеты и исследовать пару сотен метров вглубь, чтобы узнать сколько в действительности углекислого газа находится в почве”.