Чужой возвращается. В земной коре нашли около 23 миллиардов тонн живых организмов

Под Землей может существовать больше живности, чем на ее поверхности

Специалисты из Deep Carbon Observatory обнаружили, что в недрах Земли находится огромное количество живых организмов. Микробы живут при чрезвычайно высоких температурах и ближе к ядру планеты их может быть еще больше.

Пока NASA ищет внеземные организмы, исследуя почву Марса с помощью зонда InSight, микробиологи уверены - в недрах Земли существует не меньше неизведанного и интересного, чем на других планетах.

Так, около 1200 специалистов из 52 стран, которые представляют коллаборацию Deep Carbon Observatory (Глубокая углеродная обсерватория), на днях сделали сенсационное заявление: земная кора наполнена простейшими живыми организмами, общая масса которых варьируется в диапазоне от 15 до 23 млрд кг. К сравнению, эта цифра более чем в 300 раз превышает массу всех людей на поверхности Земли.

Общий объем этих организмов настолько велик, что почти в два раза превышает объем самой большой экосистемы на нашей планете - мирового океана - и составляет от двух до 2,3 кубических километров.

Почему об этом узнали только сейчас?

Новой эта информация стала только для медиа и массовой аудитории, ведь ученые проводят исследования земной почвы около 10 лет и приурочили презентацию своих данных к открытию ежегодной конференции Американского геофизического союза на прошлой неделе.

Как передает The Guardian, заключительные результаты своей 10-летней работы эксперты по геологии, микробиологии, химии и физике опубликуют через год.

Что уже нашли?

Естественно, миллиарды тонн живности под Землей не являются монолитным организмом, а представляют собой различные виды микробов. Наиболее распространенными (около 70% из всего найденного) оказались несколько видов бактерий и архей.

Некоторые самые выносливые виды, как архея Geogemma barossii, живут и размножаются при температуре в +121 градусов Цельсия (на 20 градусов больше, чем температура кипения воды). Значительная часть обнаруженных организмов по-прежнему остается неизвестной для ученых.

"Это все равно, что найти совершенно новый резервуар жизни на Земле, где мы постоянно открываем новые ее виды. Внутри Земли находится гораздо больше живых организмов, чем на ее поверхности", - говорит Карен Ллойд, доцент Университета Теннесси в Ноксвилле.

Как нашли?

С помощью новейшего японского оборудования для бурения, ученые создали множество скважин и шахт на разных континентах, а также под мировым океаном. Глубина, на которую удалось опустить научное оборудование составляла более 5 км.

Почему это важно?

Некоторые организмы, которые находятся на глубине в 2,5 км под поверхностью Земли, могли миллионы лет обходится без солнечной энергии. Ученым предстоит выяснить, чем питаются миллиарды тонн бактерий в темной среде, без каких либо источников энергии.

Предположительно, их может питать выделяющийся газ метан, углекислый газ, который проникает с поверхности земли, а также энергия земного ядра.

"Самым странным для меня является то, что некоторые организмы могут существовать в течение тысячелетий. Они метаболически активны, но находятся в стазисе (состоянии стабильности - ред.), с меньшим количеством энергии для поддержания жизни, чем мы могли предположить", - объясняет Карен Ллойд

Происхождение жизни на Земле и во Вселенной

Вдобавок, открытие может заставить пересмотреть традиционный подход к появлению жизни на нашей планете. Ученые из Deep Carbon Observatory говорят, что миллионы видов живых организмов расположены еще глубже и ближе к ядру Земли, и последующие исследования можно сравнить с исследованием лесов Амазонии.

По словам эколога из Университета штата Орегон Рика Колвелла, часть микроорганизмов оставалась неподвижной в течение тысячелетий, кроме сдвигов в тектонических плитах, землетрясений или извержений.

"Человек ориентируется на относительно быстрые процессы - суточные циклы, основанные на Солнце, или лунные циклы, основанные на Луне. Но эти организмы являются частью медленных, устойчивых циклов в геологических временных масштабах", - говорит Колвелл.

Дальнейшие исследования почвы не только помогут объяснить истоки жизни на Земле, но и доказать, что подобные микроорганизмы могут существовать на планетах во всей Вселенной.

Кроме освещения темных пятен в истории эволюции, проникновение вглубь Земли способно поставить под угрозу классическое разделение живых организмов в биологии на бактерии, археи и эукариоты, которое в 1977-м предложил американский микробиолог Карл Вёзе.

Один из представителей Deep Carbon Observatory Митч Согин считает, что большая часть всех микробов на Земле может находится именно в ее недрах.

"Молекулярные исследования повышают вероятность того, что микробная "темная материя" гораздо более разнообразна, чем мы в настоящее время знаем", - уверяет Митч Согин.