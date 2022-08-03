Изгои галактического масштаба. Война в Украине привела к полной деградации российской космической программы 3 августа, 20:03 Эксклюзив НВ Россияне предпочитают использовать МКС не для космических исследований, а для своей пропаганды. На фото — три космонавта Роскосмоса держат флаг т.н. «ДНР». (Фото:Роскосмос/Reuters)

Недавно Россия заявила, что вскоре планирует покинуть проект МКС, чтобы приступить к разработке российской орбитальной космической станции. Такое решение могло значительно повлиять на космические исследования.



Война в Украине показала миру настоящее лицо России. За несколько месяцев в ответ на полномасштабное российское вторжение, тысячи международных компаний поспешили закончить свою деятельность на территории РФ. Научное сообщество тоже постепенно отказывается от сотрудничества с российскими учеными.

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В космосе же ситуация намного более запутанная. Несмотря на настоящую адскую подборку дикости, которую творили российские космонавты и их бывший начальник — экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, — не все готовы прекращать сотрудничество с Россией. Однако и это постепенно меняется.

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