Популярнее Иисуса. Почему взрослые не перестают верить в Деда Мороза, - исследование

Многие взрослые люди не отказываются от мифа про Деда Мороза

Профессор из Эксетерского университета провел первое международное научное исследование о Деде Морозе. Оказалось, большинство людей не хочет отказываться от мифа об этом вымышленном персонаже.

В канун новогодних праздников, во всех сферах жизни актуализируется образ мифического существа - Деда Мороза или Санта-Клауса. И хоть в нашем обществе личности Святого Николая и Деда Мороза несколько разграничены - именно этот мужчина формирует праздничную атмосферу и ассоциируется с календарной сменой года уже очень долгое время.

Феномен сказки, в которую до сих пор предпочитают верить многие взрослые, разобрал профессор из Эксетерского университета в Великобритании.

Психолог Крис Бойл провел первое в истории научное исследование по поводу Деда Мороза. "Исследование задумано для того, чтобы понять разные убеждения людей о Санте и о Рождестве. Мне интересно понять, как вы себя чувствовали в детстве, когда узнали, что Санта-Клауса не существует. Например, в каком возрасте вы были, когда узнали об этом? Как вы воспринимали Рождество после этого? Это будет беззаботным исследованием феномена Санта-Клауса", - пишет Крис Бойл в описании к работе.

Суть эксперимента заключается в опросе, который прошли уже более 1200 людей со всего мира. Описывая ответы респондентов, ученый выяснил, что:

34% все еще хотели бы верить в Деда Мороза, а половина довольны, что уже не верят;

34% опрошенных полагают, что вера в Деда Мороза улучшила их поведение в детском возрасте, в то время как 47% доказывают обратное;

средний возраст, в котором дети перестают верить в Деда Мороза - 8 лет;

65% респондентов подыгрывали мифу о Деде Морозе, когда были детьми и уже знали, что это неправда;

треть всей выборки была расстроена, после того как узнала правду о Деде Морозе, а 15% почувствовали, что их предали родители;

56% написали, что их доверие к взрослым не было подорвано после разоблачения Деда Мороза;

31% родителей отрицают, что Деда Мороза не существует, когда дети спрашивают об этом напрямую;

72% родителей счастливы, когда рассказывают своим детям о Деде Морозе и поддерживают этот миф.

Что это значит?

По данным профессора Бойла, разоблачение Деда Мороза в детском возрасте повлияло на уровень доверия многих людей. Хотя, автор пишет, что, в большинстве случаев, дети узнавали правду о Деде Морозе из-за случайных или непреднамеренных действий родителей, и лишь некоторые догадывались самостоятельно.

Таким образом, среди опрошенных, чаще всего именно родители выдавали сами себя. Они либо оставляли подарки на видном месте, либо были замечены в костюме Деда Мороза, либо подписывали подарки детям своим именем.

"Несколько респондентов узнали правду из-за своего любопытства к миру. Умный ребенок из США сказал, что в 9 лет он изучал математику, физику, путешествовал, - и соотношение размера саней к количеству детей в мире привело его к правде", - указано в исследовании.

Еще один опрошенный из Англии разоблачил миф о Деде Морозе, поскольку в 8 лет никто не смог ему объяснить, почему детям из бедных стран не приносят еду.

Доходило и до крайностей: Крис Бойл получил анкету, автор которой в 7 лет разбил нос мальчику в школе, из-за того, что он сказал, что Деда Мороза не существует. А некоторые родители и вовсе предпочитают говорить правду детям как можно раньше, поскольку их пугает "идея о странном мужчине, который приходит в их дом".

Окончательные результаты исследования будут представлены в 2019-м, а пройти анкету можно по этой ссылке.