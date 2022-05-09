Альтернатива МКС. Китай поделился амбициозными планами на будущее своей новой космической станции Тяньгун

9 мая, 21:03
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Китайские ученые рассчитывают, что собственная космическая станция позволит им проводить недоступные ранее исследования (Фото:China Manned Space Engineering Office)

Китайские ученые рассчитывают, что собственная космическая станция позволит им проводить недоступные ранее исследования (Фото:China Manned Space Engineering Office)

Автор: Кирилл Чеботарев

До конца года Китай проведет шесть запусков, чтобы завершить работу над своей комической станцией ​​Тяньгун. Планы амбициозные — планируется, что на станцию будут летать туристы и международные астронавты, а на ее орбите будет работать космический телескоп Сюньтянь.

Китайские чиновники рассказали, что первая запланированная миссия пройдет уже в мае, цель которой — пополнение запасов на станции. В июне планируется старт Шэньчжоу-14 — шестимесячной миссии, в ходе которой три астронавта отправятся к Тяньхэ — первому модулю космической станции.

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Запуск второго (Вэньтянь) и третьего (Мэньтян) модулей запланированы на июль и октябрь соответственно. Таким образом, к концу 2022 года китайская космическая станция будет готова к эксплуатации. Тогда же, ближе к декабрю, запланированы грузовые миссии, которые доставят на станцию дополнительное оборудование, а также первая смена экипажа на борту.

После этого астронавты будут сменять друг друга каждые шесть месяцев — каждая команда будет выполнять множество экспериментов, среди которых будут исследования, посвященные микрогравитации, астрономии, наукам о Земле, новых материалах и технологиях. Параллельно на станцию будут летать и грузовые корабли, доставляя запасы и оборудования.

В конце 2023 года планируется запуск космического телескопа Сюньтянь, который будет находиться на одной орбите со станцией. Таким образом он сможет стыковаться с ней для дозаправки и технического обслуживания.

Китайские ученые надеются, что телескоп поможет провести им исследования в области формирования и эволюции Вселенной, темной материи и темной энергии, экзопланет и объектов Солнечной системы.

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Сейчас Китайское национальное космическое управление рассматривает возможность еще большего расширения космической станции, а также сферы ее деятельности. Например, чиновники хотят увеличить количество модулей до шести, а также сделать больше кабину управления, чтобы «обеспечить лучшие условия жизни для астронавтов». Также это потенциально поможет потенциальному сотрудничеству с космическими агентствами других стран.

Кроме научных экспериментов, станцию планируют использовать как достопримечательность — и отправлять на нее космических туристов.

Первоначальный план, впервые изложенный в 1992 году, предусматривает, что станция Тяньгун из трех модулей будет безостановочно принимать экипажи в течение 10 лет. Ежегодно будут запускаться два космических корабля с экипажем и два грузовых корабля. По словам Хао, космический телескоп Xuntian, который будет находиться на одной орбите с Tiangong и сможет стыковаться для дозаправки и технического обслуживания, должен быть запущен в конце 2023 года.

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Теги:   Китай Космос МКС Астронавт

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