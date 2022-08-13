Ковид — это только начало. Из-за глобального потепления миру грозят новые пандемии

13 августа, 08:03
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Комары — одни из главных переносчиков патогенов — заселяют северные регионы и все активнее приносят туда различные заболевания (Фото:Erik Karits / Unsplash)

Комары — одни из главных переносчиков патогенов — заселяют северные регионы и все активнее приносят туда различные заболевания (Фото:Erik Karits / Unsplash)

Климатические изменения, которые захлестнули Землю, приведут не только к глобальному повышению температур и среднего уровня моря, но и к увеличению числа вспышек различных болезней.

Последние десятилетия средняя температура на Земле неуклонно повышается. В ООН предупреждают, что каждое следующее лето будет все более жарким. И это при том, что в 2022 году столбики термометров впервые перевалили за 40 °C в некоторых регионах Британии и Франции.

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Все та же ООН и многие климатические организации связывают процесс глобального потепления с деятельностью человека. Исследовательская группа Climate Action Tracker утверждает, что война в Украине привела к значительному росту инвестиций в добычу углеводородов по всему миру. Это ставит под угрозу планы по снижению темпов глобального потепления, ведь рост добычи и использования углеводородов приведет к необратимым климатическим изменениям.

Однако глобальное потепление — это не только жаркое лето, повышение уровня моря и различные экстремальные погодные катаклизмы.

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, попытались разобраться, существует ли взаимосвязь между климатическими изменениями и вспышками инфекционных заболеваний по всему миру. Их вывод неутешителен — 58%, или 218 болезней из 375, с которыми человечество столкнулось за последние годы, так или иначе были усилены изменениями климата.

Регион Судного дня

Редактор: Кирилл Чеботарев

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