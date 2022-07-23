В шаге от экологической катастрофы. Австралия показала миру, что будет, если игнорировать глобальное потепление 23 июля, 08:03 Частые лесные пожары — одна из причин наступающей экологической катастрофы в Австралии (Фото:AAP Image/Shane Chalker/via REUTERS)

Австралия находится в шаге от экологического коллапса. До сих пор влияние климатических изменений казались чем-то далеким, однако все изменилось. Континент показывает нашу судьбу, если мы не изменимся.

Каждые пять лет правительство Австралии выпускает большой отчет, над которым работает группа независимых ученых. Их задание — изучить и показать состояние окружающей среды на континенте.

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Новый отчет о состоянии окружающей среды показал — Австралия находится в большой опасности.

Последний отчет должен был выйти около полугода назад. Учитывая невероятное количество лесных пожаров, которые сожгли почти 120 квадратных километров территории, а также активное обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, затронувшее две трети этой системы, общественность ожидала, что его выводы будут крайне неутешительными.

Забегая наперед — все оказалось еще хуже.



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