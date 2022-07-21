Еще минимум 40 лет. Лето будет становиться все более жарким — ООН

21 июля, 10:38
Температура в Британии и некоторых регионах Франции впервые превысила 40 °C (Фото:REUTERS/Jose Luis Magana)

Температура в Британии и некоторых регионах Франции впервые превысила 40 °C (Фото:REUTERS/Jose Luis Magana)

Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупреждает, что тепловые волны будут становиться все более частыми и интенсивными.

Это лето принесло новые температурные рекорды в Европе — например, впервые столбики термометров перевалили за 40 °C в некоторых регионах Франции, Британии.

Еще сложнее ситуация на Пиренейском полуострове, где температура доходила до 47 °C, а от жары погибло более тысячи человек.

Видео дня

Читайте также:

На самом деле Арктика нагревается быстрее, чем предполагали ученые (Фото:Annie Spratt / Unsplash) Новое исследование Арктики показало реальные темпы глобального потепления. Все еще хуже, чем нам казалось

«Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года. Тепловые волны становятся все более частыми из-за изменения климата», — заявил на брифинге в Женеве генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он сравнил сложившуюся климатическую ситуацию со спортсменом, которому колют допинг. Также и человечество, которое не снижает темпы и продолжает выпускать в земную атмосферу парниковые газы.

В ООН ожидают постоянного увеличения на системы здравоохранения, лесных пожаров и повреждений урожая из-за аномальной жары.

Читайте также:
Неизвестные бактерии и не только. Какие угрозы для человечества скрываются в тающих ледниках
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ООН Глобальное потепление Жара в Европе Изменение климата

Эксклюзивы НВ

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Жест доброй воли не прокатит» /
Потеря россиянами Херсона обернется для режима Путина неизведанным периодом правления — Яковина
21 июля, 10:01
Страны
На самом деле Арктика нагревается быстрее, чем предполагали ученые (Фото:Annie Spratt / Unsplash)
Все еще хуже, чем нам казалось /
Новое исследование Арктики показало реальные темпы глобального потепления
21 июля, 07:03
Научпоп
Лучшие б/у авто для кризисных времен (Фото:СС)
Дешево и сердито /
Пять б/у автомобилей, которые помогут пережить экономический кризис
21 июля, 07:02
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X