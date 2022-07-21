Еще минимум 40 лет. Лето будет становиться все более жарким — ООН 21 июля, 10:38 Температура в Британии и некоторых регионах Франции впервые превысила 40 °C (Фото:REUTERS/Jose Luis Magana)

Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупреждает, что тепловые волны будут становиться все более частыми и интенсивными.

Это лето принесло новые температурные рекорды в Европе — например, впервые столбики термометров перевалили за 40 °C в некоторых регионах Франции, Британии.

Еще сложнее ситуация на Пиренейском полуострове, где температура доходила до 47 °C, а от жары погибло более тысячи человек.

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«Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года. Тепловые волны становятся все более частыми из-за изменения климата», — заявил на брифинге в Женеве генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он сравнил сложившуюся климатическую ситуацию со спортсменом, которому колют допинг. Также и человечество, которое не снижает темпы и продолжает выпускать в земную атмосферу парниковые газы.

В ООН ожидают постоянного увеличения на системы здравоохранения, лесных пожаров и повреждений урожая из-за аномальной жары.

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