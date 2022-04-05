Настоящая блокада. Российские ученые могут практически полностью потерять доступ к научной информации
Ранее часть научного сообщества выступала против подобной изоляции русских ученых (Фото:National Cancer Institute / unsplash)
Российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации, из-за чего Россию ждет научно-информационная блокада.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Вскоре на территории РФ прекратится легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и другим научным журналам. Также россияне лишатся доступа к реферативным базам данных Web of Science и Scopus.
Ранее часть научного общества выступала против подобной изоляции русских ученых. Они утверждали, что наука может быть частью дипломатического канала, а такой шаг только якобы только наказал бы русских ученых, выступающих против войны.
материалов раздела Техно
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.