Маск намекнул на появление Tesla Supercharger в Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что в 2019 году в Украине могут появится станции зарядки электрокаров Tesla Supercharger.

"В следующем году станции Supercharger появятся на 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - заявил Маск.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ