По копаному. Tesla Model X проехала в туннеле под Лос-Анджелесом

Компания Илона Маска Boring Company провела торжественное мероприятие по запуску тестового туннеля в Калифорнии, под Лос-Анджелесом.

Первым автомобилем, который проехал по этому туннелю стал кроссовер с автопилотом Tesla Model X, пишет Ars Technica.

Тестовый тоннель проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса Хоторном и имеет протяженность 2,3 км. Boring Company пригласила группу журналистов прокатиться по первому испытательному туннелю компании и показала, как по этому туннелю проехал электрокар с автопилотом. Журналисты Ars Technica отмечают, что во время заезда в сам туннель автомобиль управлялся водителем, а не ехал в автономном режиме.

Большая часть длины туннеля была выкрашена в белый цвет с цепочкой синих светодиодов, освещающих путь. В нем смогут передвигаться только электромобили, оснащенные системой автопилота и специальными выдвижными колесами, удерживающими автомобиль в тоннеле. Пока тоннель не открыт для всех желающих, а доступен только по приглашению.

Электромобиль был установлен на специальный агрегат с выдвижными колесами. По словам Маска, такой набор колес станет доступен как дополнение к автомобилю за $200-300. Механизм можно будет использовать не только с Tesla, но и с другими автономными электромобилями. Также Маск отметил, что безопасная скорость передвижения в тоннеля составляет 241 км/ч.

"После нашего туннельного тура группа журналистов собралась в комнате возле вестибюля SpaceX для презентации Илона Маска и президента Boring Company Стива Девиса о текущем состоянии Boring Company. Маск, который говорил больше всех, был спокоен и шутлив, и проводил больше времени, чем обычно, отвечая на вопросы после своей первоначальной презентации", - отметили в Ars Technica.

По информации Илона Маска на строительство участка тоннеля длиной 2,3 км и и шириной 4,3 метра было потрачено всего $10 млн. Впрочем, цена прокладки туннеля в дальнейшем должна снизиться еще больше.

Улучшение скорости бурения будет связано с увеличением мощности сверлильного станка в три раза, а также улучшением буровой головки для выполнения дополнительной работы. По словам Маска, наряду с автоматизацией строительства сегментов это должно повысить скорость бурения в 15 раз. Маск сказал, что значительное снижение стоимости туннеля будет связано с улучшением скорости.

"Если у вас одна и та же команда, и эта команда способна работать в 15 раз быстрее, вы сократили свои трудовые затраты", - сказал Маск.

Кроме того, The Boring Company производит бетон на месте, используя землю, вырытую из самого туннеля, что также позволяет экономить.