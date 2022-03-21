Один против всех. Как китайский блогер, живущий в Одессе, противостоит мощной машине пропаганды КНР 21 марта, 08:23 Цей матеріал також доступний українською 36-летний программист поначалу сталкивался с большим количеством критики со стороны соотечественников. Но теперь ситуация постепенно меняется (Фото:Jixian Wang / Youtube)

36-летний Ван Цзисянь, китайский программист, живущий в Одессе, никогда бы не подумал, что когда-нибудь его назовут врагом своего народа. Однако это та цена, которую ему пришлось заплатить за попытки показать правду о вторжении России в Украину.



Ван Цзисянь стал одним из немногих источников правдивой информации о войне. С самого ее начала он отрицал позицию китайской пропаганды о том, что именно Украина была агрессором и спровоцировала конфликт. «Я был очень зол, а потом решил, что запишу для них видео и расскажу им, что происходит на самом деле», — говорит Ван в комментариях для CNN.

Видео дня

Война России против Украины длится уже более трех недель. Весь мир встал на поддержку украинского народа — европейские страны и США активно поддерживают Украину не только вооружением, но и деньгами, гуманитарной помощью, а также санкциями, которые медленно, но верно, разрушают экономику страны-оккупанта.

Долгое время Китай пытался оставаться в стороне от этой войны — по крайней мере, там пытались сделать такую картинку для всего мира. Внутри китайского пропагандистского пузыря ситуация была совсем другой — государственные медиа поддерживали российскую риторику о «спецоперации», раскручивали фейки о существовании украинских лабораторий, которые разрабатывают биологическое оружие и всячески навязывали своей аудитории пророссийскую повестку. В приложении Douyin, китайском аналоге TikTok, было полно видео, восхваляющих российскую армию и рассказов об украинском «нацизме».



36-летний программист стал ежедневно записывать по несколько видео на Youtube, параллельно распространяя их в китайском мессенджере WeChat, и вскоре получил определенную популярность как один из немногих голосов, которые противостоят китайской пропаганде. В одном из своих самых популярных видео Ван показывает свой китайский паспорт и объясняет, что украинская армия — это «не нацисты, а программисты, парикмахеры и другие простые люди».



Фото: Jixian Wang / Youtube

Ван переехал в Одессу четыре года назад и полюбил ее за «творческую атмосферу», которую обнаружил в этом городе. Но если раньше на его видео можно было найти красивые видео о мирной жизни, то теперь это исключительно военная тематика. «Это воздушная тревога? Эти ублюдки снова идут», — говорит он в одном из них.

Однако популярность и попытки показать правду вопреки риторике китайской пропаганды имеет свою цену.

«Тебе больше не нужен китайский паспорт, ведь ты забыл, откуда ты. Официальная позиция страны — это позиция всего китайского народа», — гласит один из популярных комментариев к одному из видео в Douyin. И таких сообщений появляется все больше. Ван не понимает, почему он «предал» свою страну. Он объясняет, что просто пытается показать, что происходит вокруг него, тем более, что доступ к китайским новостям и пропаганде у него сейчас ограничен.

Комментарии анонимов не сильно его напрягают. Однако иногда ему приходится встречаться с агрессией со стороны знакомых.

Недавно один из сотрудников китайского посольства в Северной Македонии, где Ван жил ранее, заявил, что Вану платят за публикацию его видео. Когда мужчина возразил, что не получает никаких денег, сотрудник посольства ответил, что его поведение «не соответствует национальным интересам», а потому предложил разорвать все отношения и заблокировал его в соцсетях. «Это было неприятно», — говорит Ван.

Затем на его видео обратили внимание китайские цензоры. Часть видеороликов была заблокирована в WeChat, а в Douyin исчезли практически все видео, которые он записывал на протяжении войны. Через некоторое время учетные записи мужчины заблокировали во всех китайских социальных сетях, из-за чего он не может связаться со своей семьей.



Также он рассказывает, что начал получать все больше сообщений от знакомых, которые требовали от него перестать публиковать видео. Однако он планирует делать это и дальше: «Я хочу стать голосом для украинцев, для героев, для моих соседей. Потому что в моих глазах каждый из них — герой. Я вижу их спокойствие, их смелость».

В последнее время под его видео появляется все больше китайским комментариев, которые не желают зла Вану, а также выражают свою поддержку Украине. Сам мужчина параллельно помогает чинить мобильные телефоны и выполняет другую волонтерскую работу. Победа Украины и его участие в ней стало делом принципа, объясняет мужчина: «Если я уйду, я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я не собираюсь покидать Украину, пока война не закончится и Украина не победит».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.