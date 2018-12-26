И эти тоже. LG хочет через суд получить деньги от Qualcomm
IT-индустрия

Сегодня, 13:05

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И эти тоже. LG хочет через суд получить деньги от Qualcomm

LG exfcndetn в судебном процессе против Qualcomm

Компания LG Electronics присоединилась к иску Корейской комиссии по справедливой торговле (FTC) против американского производителя чипов Qualcomm.

Размер претензий стороны оценили в $915 миллионов, сообщает Patently Apple

Ранее комиссия FTC наложила штраф в размере 1,03 триллиона вон на Qualcomm за злоупотребление его патентами. Однако Qualcomm не принял его и подал административный иск. Компании Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei присоединились к FTC в качестве вспомогательных участников процесса. На сегодня FTC и Qualcomm провели 11 слушаний с октября прошлого года. Суду понадобится еще несколько лет для вынесения окончательного вердикта.

Эксперты говорят, что LG Electronics решила принять участие в судебном процессе против Qualcomm, так как его переговоры с американским производителем чипов идут не очень хорошо.

Samsung Electronics, которая изначально участвовала в судебном процессе, отказалась от участия в суде после соглашения о перекрестном лицензировании с Qualcomm в начале этого года. В то время, как отказ Samsung ослабил иск FTC, участие LG Electronics в альянсе, как ожидается, укрепит позицию Корейской комиссии по справедливой торговле в ее иске.

Ранее НВ сообщало, что суд Германии запретил компании Apple продавать некоторые модели iPhone из-за патентных нарушений. После третьей попытки, юристы Qualcomm все-таки добились признания нарушений их оригинальных патентов и запретили продажу некоторых моделей iPhone.

За неделю до этого, Qualcomm также смогла запретить импорт в Китай ряда моделей смартфонов Apple, - от iPhone 6S до iPhone X. Суд признал, что Apple нарушает патенты на программы Qualcomm, которые связаны с изменением размеров изображений и управлением приложениями.

Теги:   Qualcomm Суд LG Деньги

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