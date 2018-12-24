Как Qualcomm пытается уничтожить Apple и чем это закончится

Автор Константин Ценцура

Судебные тяжбы между Qualcomm и Apple не утихают даже во время новогодних праздников. На этот раз, очередную битву выиграл производитель мобильных чипсетов. Скептики предвещают падение Apple, но ситуация далеко не однозначна.

НВ следит за сагой в отношениях Apple и Qualcomm практически с самого ее начала. Долгое время компании были близкими партнерами, ведь Qualcomm поставлял процессоры для iPhone. Но, вскоре, менеджеры из Купертино решили, что Qualcomm берет слишком высокую плату за свою продукцию и объявили их монополистами.

Калифорнийский суд действительно признал правоту Apple и обязал Qualcomm поделиться своими патентами с другими компаниями. Но это стало лишь частью айсберга, ведь между IT-гигантами существует более 50 отдельных исков в 16 судах шести разных стран мира.

Теперь же, весы Фемиды наклонились в сторону Qualcomm: на днях, суд Германии запретил компании Apple продавать некоторые модели iPhone из-за патентных нарушений. После третьей попытки, юристы Qualcomm все-таки добились признания нарушений их оригинальных патентов и запретили продажу некоторых моделей iPhone.

За неделю до этого, Qualcomm также смогла запретить импорт в Китай ряда моделей смартфонов Apple, - от iPhone 6S до iPhone X.

Как уже писало НВ, суд признал, что Apple нарушает патенты на программы Qualcomm, которые связаны с изменением размеров изображений и управлением приложениями.

В Apple же отрицают свою вину и заявляют, что их новое обновление iOS 12 избегает патентного конфликта. Представители компании сообщили, что они все еще продают свои устройства в Китае и уже подали апелляцию на решение суда о запрете импорта iPhone.

"Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным" - указали в компании.

Что это значит для Apple?

Несмотря на то, что Apple является одной из крупнейших IT-корпораций в мире и развивает различные направления бизнеса, продажа iPhone до сих пор остается самым прибыльным их сегментом.

По данным портала Statista, в четвертом квартале 2018-го доля iPhone составила почти 60% из общего дохода Apple. Таким образом, запрет на торговлю смартфонами в Китае и Германии может привести к заметному сокращению прибыли Apple.

Нагоняет панику на псевдоэкспертов в сети и падение акций Apple. С октября до декабря 2018-го их стоимость упала на 65% (с $230 до $150 за штуку). Да и практически незамеченным остался тот факт, что Microsoft потеснила Apple с позиции первой компании в мире по показателю рыночной капитализации.

Еще летом Тим Кук и ко. ликовали, что их предприятие достигло рекордной капитализации в $1 трлн, а теперь эта сумма упала до $715 млрд, и отставание от лидеров из Microsoft составляет почти 40 млрд.

Но, не стоит забывать, что все эти “аналитические” данные могут быть довольно обманчивыми и совсем не означают, что Apple вскоре покинет пьедестал топового производителя смартфонов.

Во-первых, судя по заявлениям руководства Qualcomm, конфликты с Apple могут закончиться также быстро, как и начались, если вдруг ситуация окончательно выйдет из-под контроля. А во-вторых, рынок Германии является далеко не наибольшим для компании, да и неизвестно чем закончатся их апелляции в Китае.

К тому же, дела у главных конкурентов Apple идут тоже не наилучшим образом.

Что с Samsung и Huawei?

Около месяца назад НВ писало, что глава мобильного подразделения Samsung ДиДжей Кох публично признал кризис мобильного подразделения. Мобильный бизнес Samsung переживает сильные проблемы, поскольку показатели продаж смартфонов упали на глобальном рынке.

Их операционная прибыль в третьем квартале 2018-го снизилась на $399 миллионов по сравнению со вторым кварталом. И хоть Samsung до сих пор лидирует по количеству поставленных смартфонов на мировой рынок, ему уже наступают на пятки быстрорастущие китайские производители.

Но и тех, в последнее время, настигла карма Apple и Samsung. В частности, крупнейший поставщик смартфонов из Китая - Huawei - переживает очередной пик торгово-экономического противостояния с США.

Помимо запрета на использование продукции Huawei и развитие 5G-сетей в некоторых странах, в Канаде задержали финансового директора и дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В конце осени 2018-го сообщалось, что Huawei и вовсе планирует отказаться от использования операционной системы Google Android и разрабатывает собственную ОС.

Хотя, во время визита НВ в штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэни, ответственный за программное обеспечение смартфонов и интерфейс EMUI Райан Луи не подтвердил эту информацию.