Из Google. Apple нашла человека, который займется искусственным интеллектом
IT-индустрия

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Из Google. Apple нашла человека, который займется искусственным интеллектом

Apple назначил руководителя отделения искусственного интеллекта

Компания Apple объявила, что Джон Джаннандреа был назначен старшим вице-президентом по стратегии машинного обучения и искусственного интеллекта.

В апреле 2018 года он перешел на работу в Apple из компании Google, где занимал должность старшего вице-президента, пишет Apple Insider.

"Джон начал работать в Apple, и мы очень рады, что он стал частью нашей исполнительной команды. Машинное обучение и ИИ важны для будущего Apple, поскольку они в корне меняют способ взаимодействия людей с технологиями и уже помогают нашим клиентам жить лучше. Нам повезло, что Джон, лидер в области ИИ, направляет наши усилия", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

Теперь Джаннандреа курирует стратегию искусственного интеллекта и машинного обучения во всех продуктах и ​​услугах Apple, а также разработку технологий Core ML и Siri.

До своего апрельского найма Джаннандреа был связан с Apple. Его ранняя работа с искусственным интеллектом была сделана в отделении Apple General Magic в середине 90-х, до перехода в Netscape.

Джаннандреа присоединился к Google в рамках сделки по приобретению проекта Metaweb в 2010 году. В конечном итоге Google включил продукт Metaweb в свои результаты поиска, но покупка значительно расширила пул талантливых специалистов по искусственному интеллекту Google. Позднее инженер над инициативой Google по управлению автомобилем в дополнение к своим обязанностям в поисковом бизнесе Google.

"Компьютеры невероятно мощные, но они также довольно тупые, и я думаю, что нам нужно много работать, чтобы заставить их реализовать потенциал, который у них есть, и это означает, что нужно учить их быть умнее. Технологии должны расширять человеческий интеллект, а не заменять его", - сказал Джаннандреа в сентябрьском интервью.

Теги:   Искусственный интеллект Google Apple

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