В Германии суд ограничил продажу Iphone из-за патентных нарушений
Гаджеты

Вчера, 23:51

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В Германии суд ограничил продажу Iphone из-за патентных нарушений

Apple может подать апелляцию в вышестоящий суд

Суд в Германии запретил компании Apple продавать некоторые модели iPhone из-за патентных нарушений, передает Reuters.

Сообщается, что Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm. В связи с этим на территории Германии была запрещена продажа некоторых моделей iPhone, содержащих ставшие предметом спора детали.

Как отмечает агентство, постановление суда не является окончательным и Apple может подать апелляцию в вышестоящий суд.

Рассмотрение дела в Германии - уже третья попытка Qualcomm помешать продажам прибыльных Iphones путем обвинения в нарушении патента. 

Ранее НВ сообщало, что производитель процессоров Qualcomm смог добиться запрета на импорт в Китай ряда моделей смартфонов Apple: от iPhone 6S до iPhone X. 

Qualcomm более года пытался запретить продажи iPhone в Китае, после попытки запретить продажи в США. Эти запреты являются лишь частью длительной юридической битвы, в ходе которой Apple обвиняет производителя чипов в том, что Qualcomm использует свое доминирование на рынке для необоснованного повышения цен, а Qualcomm утверждает, что Apple украла исходный код Qualcomm, чтобы поделиться с конкурирующим поставщиком модемов Intel.

Теги:   Qualcomm Суд Патент Германия IPhone Apple

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    В Германии суд ограничил продажу Iphone из-за патентных нарушений

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