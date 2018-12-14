Хитрый ход. Apple обновит прошивку iPhone в Китае, чтобы обойти решение суда

После того, как производитель процессоров Qualcomm смог добиться запрета на импорт в Китай ряда моделей смартфонов Apple, американская компания попыталась исправить ситуацию необычным способом.

Apple обещает "устранить незначительные проблемы" за счет обновления своего ПО, пишет Engadget.

Представители американской компании полагают, что под решение суда могут попасть только гаджеты, которые работали под управлением программного обеспечения до iOS 12, то есть от 6S до X. Таким образом, Apple убеждена, что может продолжать ввозить в Китай и продавать те модели iPhone , которые работают под управлением iOS 12.

Представители подразделения Apple China заявили журналистам, что "в начале следующей недели мы выпустим обновление программного обеспечения для пользователей iPhone в Китае, в котором изменяются незначительные функциональные возможности двух рассматриваемых патентов".

Неясно, будет ли этого обновления достаточно, чтобы старые телефоны Apple вновь оказались доступны для продажи в стране, и будет ли обновление касаться новых моделей XR и XS, которые Qualcomm также пытается запретить.

Интересно, что ранее представители Qualcomm подчеркивали, что запрет не связан с версией операционной системы смартфонов. Таким образом, по их мнению, обновление ПО до iOS 12 не поможет обойти решение суда.

Ранее НВ сообщало, что Apple, по-видимому, работает над собственным модемом, что позволит ей лучше конкурировать с Qualcomm. Судя по всему, Apple не только потенциально работает над созданием собственного модема, но на самом деле специально нацелена на его использование в будущих iPhone, так как компания стремится отказаться от решений своего давнего партнера Intel в пользу собственных.