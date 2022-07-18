Большой брат следит. В Китае роман подвергся цензуре еще до того, как он попал в интернет 18 июля, 18:49 Сообщение писательницы вызвало бурные обсуждения в китайском интернете о постоянно усиливающейся цензуре (Фото:karenr / depositphotos)

Роман, над которым писательница из Китая работала долгое время, оказался заблокированном еще до того, как попал в онлайн. Это породило новые дискуссии о китайской интернет-цензуре.



В опалу попал разработчик программного обеспечения Kingsoft Corp, который владеет облачной платформой WPS — китайским аналогом Microsoft 365. WPS позволяет пользователям удаленно работать с файлами в облаке, которое находится на серверах компании.

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Писательница под псевдонимом Миту заявила, что у нее пропал доступ к неопубликованному черновику. Вместо этого она получала уведомление, что «файл может содержать конфиденциальный контент, и доступ был отключен». Тем не менее, файл открывался при помощи других програм вроде Microsoft Word и Tencent Docs.

«Там нет ничего такого, [роман] можно опубликовать на [литературном] сайте, однако WPS решили, что его нужно заблокировать. Кто дал им право просматривать личные документы пользователей и произвольно решать, что с ними делать?», — написала Миту.

Сообщение писательницы вызвало бурные обсуждения в китайском интернете о постоянно усиливающейся цензуре. WPS отреагировала, что «обязана проверять весь контент, распространяемый через ее платформу» в соответствии с китайскими законами. Также компания подчеркнула, что «никогда не подвергает цензуре, не блокирует и не удаляет локальные файлы пользователей».

Государственные СМИ назвали случившееся «кризисом доверия» для WPS и призывают компанию взять на себя ответственность за случившееся. В конце-концов, компания извинилась перед писательницей и вернула доступ к файлу. Тем не менее, ситуация породила большое недовольство среди китайский пользователей интернета.



WPS, которая получала субсидии и контракты от китайского правительства, используют около 310 млн пользователей в месяц.

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