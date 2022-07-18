Решили заработать. Китайские компании продают России товары, необходимые для ведения войны 18 июля, 11:30 Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Китайский экспорт в Россию микрочипов, электронных компонентов и сырья, применяемых в военных целях, вырос после начала полномасштабной войны в Украине.

Это усложняет задачу по изоляции экономики РФ и снижении ее военного потенциала.

Поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составили около $50 млн за первые пять месяцев 2022 года. С РФ торгуют как небольшие частные предприятия, так и большие китайские госкомпании, сообщает WSJ. Чтобы запутать следы, они используют множество посредников и дочерних компаний.

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На официальном уровне Китай постоянно утверждает, что не планирует продавать России оружие. Кроме того, общий поток китайских товаров в РФ существенно сократился — многие компании опасаются санкций со стороны США и не рискуют сотрудничать с РФ.

В июне министерство торговли США добавило в черный список пять китайских технологических компаний, которые помогали российской военной промышленности до и после начала полномасштабного вторжения. Однако это останавливает далеко не всех.

Исследователи C4ADS, организации, которая отслеживает угрозы безопасности, отмечают, что торговля между конгломератом China Poly Group, который контролируется правительством Китая, и российскими оборонными фирмами не утихает.

Среди прочих, в Poly входят ключевой китайский производитель оружия, ракетных технологий и лазерных технологий для защиты от беспилотников. В январе Poly попала под санкции США за передачу технологии изготовления ракет «другой стране» — без конкретного уточнения, что это за страна.



В период с 2014 по январь 2022 года дочерние компании Poly провели как минимум 281 сделку с россиянами по продаже различных товаров двойного назначения — то есть, тех, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Например, в рамках одной из последних поставок, Poly Technologies отправила части антенн находящейся под санкциями российской оборонной компании Алмаз-Антей. Исследователи C4ADS нашли документы российской таможни, в которых написано, что эти части антенн предназначались специально для радара, который является частью российской системы ПВО С-400.

Помимо компонентов для радаров и полупроводников, Китай помогает заполнить пробел в других материалах, которые Россия не может закупать в других местах. Например, экспорт оксида алюминия, который используется при разработке оружия, вырос с марта, когда Австралия отказалась продавать этот материал в Россию. Теперь РФ закупает его у китайских компаний — экспорт оксида алюминия в Россию в мае достиг 153 тыс. метрических тонн по сравнению с 227 метрическими тоннами в мае 2021 года.

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