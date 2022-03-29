«Мы на своей земле». Как украинские ВВС борются с превосходящими силами России 29 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською До начала войны соотношение воздушных армейских сил было примерно 1 к 6 в пользу России (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Украинские пилоты помогают защищать не только наземную армию, но и города от еще более масштабных бомбардировок. Однако Украине не хватает поддержки со стороны Запада — можно ли это изменить?



Для всех украинцев утро 24 февраля началось со взрывов: россияне активно обстреливали украинские военные базы, радиолокационные средства и аэродромы в попытке задавить не только украинскую армию, но и Военные Воздушные Силы. Таким образом они хотели достичь максимально возможного преимущества в воздухе, чтобы затем беспрепятственно бомбардировать украинские города и поддерживать наступление российской армии на земле.

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Однако украинская армия была готова к такому шагу — практически все авиационные силы заранее сменили дислокацию и переместились с базовых на альтернативные аэродромы, чтобы выйти из-под обстрелов. Теперь россияне пытаются максимально уничтожить авиационную инфраструктуру, ведь желаемого преимущества в воздухе они не получили, а украинские ВВС активно противостоят противнику до сих пор.

Сейчас силы ВВС Украины работают в режиме полной секретности, используя аэродромы на западе Украины, а также те из них, на которых сохранились взлетно-посадочные полосы. Постоянные бомбардировки аэродромов вынудили пилотов использовать даже автомагистрали для своих вылетов, однако и этого недостаточно: по словам аналитиков, Россия совершает около 200 самолето-вылетов в день, а Украина — от 5 до 10.

Однако у украинских пилотов есть одно чрезвычайно важное преимущество: они летают над своей землей, что обеспечивает им поддержку со стороны наземных сил и сил ПВО. Часто это является решающим козырем, которым располагают ВВС Украины, которые могут заманивать российских пилотов в зоны работы ПВО, которые затем расправляются с противником.



По информации Генштаба, за первый месяц войны россияне потеряли более 100 самолетов и 100 вертолетов. Часть из них были уничтожены при помощи зенитно-ракетных комплексов и артиллерии, однако немалую часть разбила украинская авиация. Параллельно с противостоянием врагам, ВВС уничтожили крылатые ракеты, а также поддерживает подразделения Сухопутных войск Украины, разбивая не только вражеские колонны, но и логистические поставки, отрезая россиян от снабжения топливом, боеприпасами и едой.

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат объясняет, что до начала войны противник значительно преобладал в плане оснащения специальной техникой, вертолетами и самолетами: соотношение сил было примерно 1 к 6. По данным FlightGlobal, боевой состав истребительной и фронтовой авиации Украины насчитывает 43 МиГ-29, 26 Су-27, 12 Су-24 и 17 Су-25. Для сравнения — россияне подвели к границам Украины около 450 самолетов. Именно перевес в количестве боевой воздушной техники давал повод аналитикам говорить о значительном перевесе России.

Дэйв Дептула, декан Института аэрокосмических исследований Митчелла и главный планировщик атак воздушной кампании «Буря в пустыне» в Ираке отмечает, что именно мастерская работа украинских пилотов компенсирует их недостаток в количестве. Большая часть воздушных боев происходит ночью, когда самолеты менее подвержены атакам ПВО — здесь на выручку приходит техническое оснащение, которое позволяет автоматически захватывать цели и прицельно бить по ним.

«Ни я, ни мои друзья никогда не думали, что нам придется столкнуться с настоящей войной. Но все оказалось иначе», — говорит Андрей, один из пилотов, противостоящих российской армии. «Я счастлив [когда получается сбить российский самолет], ведь это означает, что он больше не будет бомбить мирные города».

Немалую роль в поддержке наших воздушных сил отыгрывают также волонтеры, которые прослушивают переговоры российских пилотов, а также выясняют их местоположение, скорость и высоту. Невоенные пилоты сняли со своих гражданских самолетов различное навигационное оборудование и передали его на нужды украинских ВВС.



Однако, безусловно, без проблем не обходится. Из-за чрезмерной нагрузки, некоторые самолеты выходят из строя — их необходимо чинить в условиях постоянных ракетных обстрелов. Также есть районы, где украинская армия уже фактически потеряла контроль над небом, отмечает Игнат. В районе Харькова, Чернигова, Сум и выше северной части Киева противник уже завел свои системы ПВО, а российская авиация «чувствует себя как дома».

Именно поэтому Владимир Зеленский, а также другие представители украинской власти просят у Запада закрыть небо над Украиной или хотя бы предоставить системы ПВО и авиацию.

«У нас есть опытные пилоты, главное, чтобы им было на чем летать. Наши летчики — те, что в строю, и те, которые уже завтра готовы прийти из запаса, а также иностранцы, готовы усилить авиацию Воздушных сил. Они без проблем через несколько недель переучатся на боевые самолеты партнеров, скажем, F-15 или F-16, чье вооружение позволит на равных сразиться в небе с более современными истребителями оккупантов», — говорит Игнат.

Еще одна надежда — что союзники передадут Украине советские МиГи, с которыми украинские пилоты уже давно знакомы. Однако для этого требуются более решительные шаги со стороны США: недавно министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что готов передать Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16. Та же ситуация и с ПВО — Словакия готова направить в Украину советский комплекс С-300, если взамен него США предоставит американскую систему Patriot.



Похожая ситуация возникла и с помощью со стороны Польши и Болгарии. 28 февраля Украина официально заявила, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из ЕС. В сообщении было конкретизировано, сколько их будет: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии. Однако США отказались передать этим странам истребители F-16 для их замены, а потому и эта возможность оказалась заблокированной.

Помимо споров внутри НАТО, старший аналитик по безопасности организации Polityka Insight Марек Сверчинский, считает, что процессу помешало чрезмерное освещение темы украинской стороной. США все еще боится действовать более решительно, чтобы не спровоцировать Россию на еще более жестокие атаки с применением химического и тактического ядерного оружия. У Киева остается надежда на «креативное решение» со стороны альянса, тем более, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно сообщала, что дальнейшая работа по передаче Украине систем ПВО будет держатся в строгом секрете.

Россия постоянно рапортует о разгроме украинских ВВС, завышая украинские потери. Тем не менее, Украина продолжает противостоять превосходящим силам оккупантов в воздухе: «К сожалению, у нас тоже есть потери. Но они несоразмерны с теми, которые несет враг. Ибо мы на своей земле», — резюмирует Игнат.



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