Автономная авиация. В США испытали военный беспилотник, которым управляет искусственный интеллект 22 сентября, 14:02 Полет беспилотника продлился около 30 минут (Фото:GA-ASI)

Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) провела испытания беспилотника Avenger MQ-20A, которым управляет искусственный интеллект.



Длительность полета составила около 30 минут. Траектория полета обновлялась в реальном времени: задачей беспилотника было избежать противников, которые использовали специальные датчики для его обнаружения.

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В компании оценили испытания как успешные. По словам представителей GA-ASI, полет «продемонстрировал ряд новаторских возможностей», которые позволят создать полноценную систему автономных беспилотников, которые сумеют не только наносить удары, но и избегать угроз.

«Интересно наблюдать, как ИИ можно использовать для улучшения того, как и где мы летаем на беспилотных системах по мере увеличения сложности боевого пространства. Способность нашего беспилотника „преследовать и избегать“, а также динамически обновлять траекторию полета по мере выявления угроз — это первый шаг к созданию экосистемы совместных автономных боевых самолетов», — говорит старший директор GA-ASI по расширенным программам Майкл Этвуд.

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