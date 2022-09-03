ВСУ не остается в стороне. Как маленькие стартапы бросают вызов оборонным гигантам и меняют будущее военных технологий 3 сентября, 08:03 Эксклюзив НВ Технологии поддерживают боеспособность армии. Military-tech — новое актуальное направление для стартапов (Фото:НВ)

Война в Украине стала катализатором глобального подхода к мировой безопасности. Ведущие армии мира задумались о перевооружении — и на подмогу им приходят небольшие стартапы, которые уже готовы соревноваться с большими оборонными компаниями.



Еще недавно коронавирус казался самой серьезной проблемой на планете. Мир активно вкладывал ресурсы в исследования и медицину, параллельно пытаясь оправиться от экономических последствий пандемии.

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Полномасштабное вторжение России в Украину показало миру, что он слишком рано расслабился. Активные поставки различного вооружения от союзников помогают ВСУ сдерживать врага прямо сейчас, однако они лишь подчеркивают — мир был не готов к большой войне.

Многие европейские страны не готовы отправлять то количество оружия, которое необходимо Украине, чтобы выгнать россиян со своей земли. И дело даже не в том, что кто-то этого не хочет — многие банально не могут себе позволить такую роскошь, ведь у них недостаточно своих запасов.

Мир расслабился и серьезно уменьшил производство оружия в последнее время.

Однако сейчас мир проснулся — оборонные бюджеты получили вторую жизнь, а заполнить пробел современного вооружения готовы небольшие стартапы, которые до сих пор не рассматривали рынок оружия как потенциальную нишу.

«Конфликт» стартапов с военными компаниями



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