Байрактар на максималках. MQ-1C Gray Eagle — почему ВСУ просят этот дрон и дадут ли его американцы? 29 ноября, 09:35 Эксклюзив НВ Дрон MQ-9 Reaper (Фото:US Air Force)

Уже около полугода Украина пытается получить от США беспилотник MQ-1C Gray Eagle, который сегодня считается одним из лучших дронов в мире. Что его таким делает и есть ли шансы все-таки получить это оружие?

Война России против Украины стала демонстрацией того, как технологии сменяют поле боя. Пока Россия пытается брать количеством оставшихся с советских времен запасов, ВСУ получают все более технологичное оружие от своих партнеров — от ПТРК и дронов до бронетехники и реактивной артиллерии.

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Однако есть некоторые виды оружия, которые союзники предоставлять не готовы. Как минимум, пока. Среди них — истребители F-16, танки M1 Abrams, а также тактические баллистические ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Еще одна военная разработка США, очень интересующая Украину — это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle. НВ разобрался, что делает эти дроны своеобразным Байрактаром на максималках, почему США не хотят их передавать именно сейчас и что должно измениться, чтобы это окно возможностей для усиления ВСУ наконец открылось.