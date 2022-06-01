Куда достанет американская реактивная артиллерия и почему она лучше российских Ураганов и Смерчей 1 июня, 15:16 Цей матеріал також доступний українською M270 MLRS (Фото:Wikipedia)

США передаст Украине современные ракетные системы залпового огня (РСЗО), которые помогут изменить ход войны против России. Чем они отличаются от аналогичного оружия оккупантов?



Киев уже давно настаивал на скорейшей передаче РСЗО Украине для борьбы с оккупантами. Американские системы помогут украинской армии наносить удары в тыл врага, усугубив и без того плохую ситуацию россиян с поставками.

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1 июня Джо Байден в своей колонке для New York Times подтвердил передачу Украине современных РСЗО. Президент США не уточнил, какие именно системы получит украинская армия, однако большинство экспертов уверены, что это будут M142 HIMARS с высокоточными боеприпасами и M270A1 MLRS.



Важно понимать, что Украина не получит дальнобойные ракеты, которые могли бы стрелять на расстояние до 500 км. Однако даже систем, которые будут стрелять на 65−70 километров, будет достаточно, чтобы получить преимущество и достать до стратегически важных точек российской армии, которые сейчас вне зоны досягаемости украинской артиллерии. Для сравнения — радиус поражения американских гаубиц М777, поставляемых в Украину с недавнего времени, составляет 24 км; французские CAESAR стреляют на 42 км.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер рассказал, в чем преимущество американских РСЗО, чем они различаются друг между другом, а также оценил, куда теперь сможет «дотянуться» украинская армия.

Чем отличаются американские М142 и М270 от российских Урагана и Смерча?

Американские системы на десятилетия опережают советские системы с точки зрения технологий.

Ураган и Смерч используют оптические прицелы. Солдаты, управляющие системами, должны вручную подготавливать РСЗО к стрельбе — на это в среднем уходит около 10−12 минут. Устаревшая схема прицеливания также означает, что страдает точность Ураганов и Смерчей.

«Когда Смерч выпускает свои 12 ракет, круговое вероятное отклонение составляет 170 метров. Это означает, что только половина ракет падают в радиусе 170 метров от фактической цели… остальные идут еще дальше», — пишет Тейнер.

Именно из-за этого россияне часто используют кассетные боеприпасы — они понимают, что, скорее всего, не сумеют напрямую поразить цель.

Круговое вероятное отклонение американских М142 и М270 составляет 5 метров, поскольку они используют ракеты с GPS-наведением — технологию, до которой российские конструкторы РСЗО так и не сумели добраться.

Еще один важный аспект — перезарядка. На то, чтобы сменить заряды в Урагане, россиянам нужно около 20 минут; перезарядка 12 ракет в Смерче занимает приблизительно 40 минут. Получается, что россиянам требуется около часа, чтобы развернуть систему, зарядить ее, прицелиться и выпустить снаряды.

Перезарядка обоих американских РСЗО занимает всего 5 минут за счет того, что солдатам не нужно вручную загружать каждую ракету в систему — M142 и M270 используют предварительно загруженные ракетные блоки. Пока система наводится, ведет стрельбу и меняет дислокацию, грузовик отправляется за дополнительными блоками, что позволяет намного быстрее и эффективнее использовать РСЗО.



Американские системы позволят украинским войскам стать куда мобильнее: за счет предварительно установленных ракетных блоков, а также современных систем наведения, от занятия позиции до начала стрельбы американским РСЗО требуется чуть более минуты. Таким образом, за час М142 и М270 могут отработать 5−6 раз: дрон фиксирует цель, передает GPS-координаты оператору установки, после чего та готова вести прицельный огонь.

«М142 и М270 не только быстрее перезаряжаются, быстрее стреляют и намного точнее российских РСЗО — они также могут стрелять дальше, чем россияне. Официально это 70 километров… Это неправда. Насколько их реальных диапазон больше, я раскрыть не могу, однако скоро русские сделают эти болезненные открытия», — пишет Тайнер.

Американские системы за счет своей мобильности могут не беспокоиться об ответном огне — за счет своей мобильности они смогут быстро отработать по цели и моментально сменить дислокацию. Главная опасность, пишет Тейнер, кроется в беспилотниках, которые смогут заранее увидеть приближение американской техники, а потому она требует надежного прикрытия со стороны ПВО.

Чем отличаются M142 HIMARS и M270 MLRS?

Экипаж обеих систем состоит из трех человек (командир установки, наводчик и механик-водитель), обе используют одинаковые боеприпасы. Важное различие — M142 смонтирована на колесном шасси, а М270 — на гусеничной базе, что вносит свои корректировки по применению систем в зависимости от местности.

В запасах американской армии находится более ста установок каждого вида, так что их поставка не станет большой проблемой для США, отмечает Тейнер.

Основное различие между системами заключается в том, что М142 способна переносить лишь один ракетный блок, в то время как М270 способна нести сразу две установки, которые можно комбинировать, используя разные боеприпасы в зависимости от цели и огневых задач.

Куда смогут достать М142 и М270?

Херсонское направление: американские РСЗО смогут обстрелять практически все позиции российских войск, а также ударить по двум линиям снабжения — Антоновский мост под Херсоном и Каховская ГЭС.



Фото: noclador / twitter

Харьковское направление: в пределах досягаемости будет вся российская линия снабжения от Волчанска до Купянска. Последняя точка особенно важна — именно из Купянска идет снабжение наступления в направлении Изюма.



Фото: noclador / twitter

Донбасское направление: М142 и М270 в связке с активной работой беспилотников и дронов сумеют достать до тыла противника, его командных пунктов, точек снабжения, систем ПВО и т. д. Системы достаточно мобильны, чтобы подъехать ближе к линии фронта, выпустить ракеты и быстро уйти из зоны досягаемости российской артиллерии.



Фото: noclador / twitter

Радиус поражения американских гаубиц М777 (синие круги) и Французских Цезарей (зеленый круг) для сравнения / Фото: noclador / twitter

Тейнер уверен — американские РСЗО изменят ход войны, ведь они позволять украинцам еще эффективнее уничтожать российские точки снабжения и доставать туда, куда советские системы, которые есть на вооружении у Украины, достать не могут.



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