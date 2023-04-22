Призрачные санкции. Россия продолжает импортировать технологии, позволяющие ей производить новое оружие — NY Times 22 апреля, 07:03 Россияне находят обходные пути для закупки микрочипов, необходимых для производства ракет (Фото:REUTERS/Stringer)

Западные санкции на поставку высокотехнологичной продукции действуют уже давно, однако Россия до сих пор имеет доступ к ней благодаря расширенной сети и непрозрачности рынка.

В конце марта высокопоставленные чиновники из США и стран ЕС обменивались информацией о технологиях, продажи которых запрещены в Россию, однако объем их незаконной поставки на самом деле оценивается миллионами долларов.

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Согласно информации издания The New York Times, чиновники отметили резкий рост количества микрочипов и других электронных компонентов, продаваемых в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. Кроме того, чиновники поделились информацией о потоке восьми особо чувствительных категорий чипов и других электронных устройств, которые они считают критически важными для разработки оружия, включая российские крылатые ракеты, которые армия РФ использует для ударов по Украине.

Еще в начале полномасштабного вторжения ведущие страны мира заявили о том, что перестанут поставлять в Россию высокотехнологичную продукцию, в том числе микрочипы, необходимые для создания высокоточных ракет. Однако проконтролировать это невозможно, ведь некоторые компании обходят санкции, поставляя свою продукцию не напрямую, через разных посредников. Издание The New York Times рассказало, как США и другие союзники борются с этими источниками поставок технологий, которые Россия использует для разработки систем вооружений, беспилотников и танков.

Американские официальные лица утверждают, что масштабные санкции, введенные ими в партнерстве с 38 другими странами, нанесли серьезный ущерб военному потенциалу России и повысили расходы для России на закупку необходимых ей частей. К примеру, прямые продажи чипов из США в РФ упали до нуля. По словам американских чиновников, поэтому Россия вынуждена была заменить большое количество деталей на аналоги низшего качества, что влияет на точность и другие технические характеристики оружия.

Однако РФ стала активно использовать другие страны, чтобы продолжить закупку технологической продукции. Например, значительно выросли поставки из Китая; по данным организации Silverado Policy Accelerator, российский импорт вырос на 50 и даже больше процентов по отношению к среднему месячному уровню, который держался до 24 февраля 2022 года.

Сара Стюарт, исполнительная директор Silverado, объясняет, что экспортный контроль действительно нарушил действующие цепочки поставок — это можно назвать «на самом деле положительным моментом». Однако Россия «всё ещё продолжает получать достаточно значительное количество» микрочипов. По ее словам, контролировать весь рынок микросхем невозможно из-за его размера, сложности и непрозрачности. «Чипы действительно вездесущи», — говорит она.

К примеру, в 2021 году компании поставили клиентам во всем мире 1,15 триллиона микросхем. Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая крупнейшие компании — производители микросхем, заявила, что сотрудничает с правительством США и другими сторонами по борьбе с незаконной торговлей полупроводниками, но контролировать их поток очень трудно.

Российская армия по-прежнему полагается на большой запас электроники и оружия, накопленный до полномасштабного вторжения. Однако рано или поздно эти запасы иссякнут, что сделает вопрос о новых поставках еще более актуальным.

В отчете, опубликованном в апреле организацией Conflict Armament Research, был обнаружен первый известный пример производства оружия в России с микросхемами, изготовленными после начала вторжения (на самом деле такие свидетельства появлялись еще прошлым летом — ред.). Так, расследователи изъяли три идентичных чипа из российских дронов-камикадзе Ланцет, которые использовались в феврале и марте прошлого года. Все трое были изготовлены американской компанией на оффшорной фабрике. Название компании в организации не раскрывают, поскольку сейчас отслеживают, как именно микрочипы оказались в России.

Сам факт того, что РФ начинает все активнее искать пути для закупки электроники, говорит о том, что довоенные запасы россиян начинают истощаться, говорит руководивший расследованием для Conflict Armament Research Дэмиен Сплитерс.

Теперь чиновники стран-союзников все больше озабочены тем, что Россия получает американские и европейские товары, перенаправляя их через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В одном из документов, который получило в свое распоряжение издание, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Причем почти все, что закупило армянское правительство, впоследствии было продано в Россию.

Чтобы минимизировать дальнейшие утечки технологий в Россию, США и Европа стали активнее обмениваться разведданными. В то время как у Соединенных Штатов более глубокий опыт применения санкций, Европейскому Союзу не хватает централизованной разведки, таможни и правоохранительных органов, отмечает издание.

Недавно союзники направили своих чиновников в страны, поставлявшие электронику россиянам, чтобы убедить их остановить торговлю. К примеру, недавно Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты в своих аэропортах. Также турецкое правительство согласилось прекратить поставки микрочипов из-за зоны свободной торговли между двумя странами.