Провал российских хакеров и развитие украинских военных стартапов. Как технологии приближают нашу победу 22 декабря, 20:03 Эксклюзив НВ В 2022 году мир узнал, что переоценивал силу и влияние российских хакеров (Фото:НВ)

Полномасштабная война России против Украины показала, что теперь полем сражения и оружием могут быть интернет и смартфоны соответственно. НВ рассказывает, как Украина адаптировалась к требованиям цифрового мира и использует технологии, чтобы приблизить свою победу.



В конце года принято подводить итоги, чтобы сделать выводы, что удалось или не удалось, и запланировать что-то на будущее.

В контексте нашей страны невозможно обойти тему войны, поэтому отдельным материалом НВ решил подытожить, как она повлияла на украинский ІТ-сектор, вспомнить о работе хакеров и новых приложениях, появившихся в результате полномасштабного вторжения.

Видео дня

Отдельно отметим, что о новом оружии и военных технологиях на НВ Техно будет отдельный материал.

DDoS-атаки на российские сайты

В первые дни полномасштабного вторжения украинцы сразу встали на защиту своей страны. Кто-то пошел добровольцем на фронт, кто-то записался в ТРО, кто-то начал волонтерить — способов помочь было множество.

Один из них предложили украинские айтишники, активно создававшие программы. Так каждый мог стать частью ударного кулака в интернете и присоединиться к DDoS-атакам на российские сайты.

