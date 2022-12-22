Провал российских хакеров и развитие украинских военных стартапов. Как технологии приближают нашу победу

22 декабря, 20:03
Эксклюзив НВ
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В 2022 году мир узнал, что переоценивал силу и влияние российских хакеров (Фото:НВ)

В 2022 году мир узнал, что переоценивал силу и влияние российских хакеров (Фото:НВ)

Автор: Кирилл Чеботарев

Полномасштабная война России против Украины показала, что теперь полем сражения и оружием могут быть интернет и смартфоны соответственно. НВ рассказывает, как Украина адаптировалась к требованиям цифрового мира и использует технологии, чтобы приблизить свою победу.

В конце года принято подводить итоги, чтобы сделать выводы, что удалось или не удалось, и запланировать что-то на будущее.

В контексте нашей страны невозможно обойти тему войны, поэтому отдельным материалом НВ решил подытожить, как она повлияла на украинский ІТ-сектор, вспомнить о работе хакеров и новых приложениях, появившихся в результате полномасштабного вторжения.

Видео дня

Отдельно отметим, что о новом оружии и военных технологиях на НВ Техно будет отдельный материал.

DDoS-атаки на российские сайты

В первые дни полномасштабного вторжения украинцы сразу встали на защиту своей страны. Кто-то пошел добровольцем на фронт, кто-то записался в ТРО, кто-то начал волонтерить — способов помочь было множество.

Один из них предложили украинские айтишники, активно создававшие программы. Так каждый мог стать частью ударного кулака в интернете и присоединиться к DDoS-атакам на российские сайты.

Теги:   Хакеры Технологии IT-технологии Стартапы DDoS-атака Война в Украине Российские хакеры ІТ-стартапы минцифры Илон Маск Starlink Дія Война России против Украины Приложение

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