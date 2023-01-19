Достанут до Крыма. Что известно о ракетах GLSDB, которые Украина может получить в новом пакете военной помощи от США 19 января, 19:38 Эксклюзив NV Ракета GLSDB (Фото:Saab)

Американское издание Politico сообщило, что в следующем пакете военной помощи от США Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км.



В ближайшие дни США готовятся объявить об одном из самых больших пакетов военной помощи Украине.

Одним из необходимых видов оружия для ВСУ, которые украинская армия все еще не получила, являются танки Abrams. CNN со ссылкой на собственные источники в американском правительстве сообщает, что, несмотря на публичную поддержку решения союзников передать Украине танки, американские чиновники пока не готовы пойти на такой шаг. Это объясняют сложностью эксплуатации и обслуживания техники.

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В то же время, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января сообщал, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта.

«Потребность доставать дальше линии фронта существует и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе, и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов. Но я не буду решать заранее, что это может быть за система», — сказал он.

По состоянию на сегодняшний день наиболее дальнобойным западным оружием, находящимся на вооружении ВСУ, являются ракеты GMLRS, имеющие дальность полета до 70 км. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в своем интервью изданию The Economist рассказал, что россияне приспособились к этому вооружению и теперь размещают большинство своих командных пунктов, центров связи и складов с боеприпасами в глубине фронта, где их не могут достать ракеты GMLRS.

«Они отошли на расстояние, на которое HIMARS уже не может достичь. А ничего более дальнобойного у нас нет», — рассказал Залужный. Вывод очевиден — украинская армия нуждается в более дальнобойном оружии, и теперь, кажется, в США решили дать «зеленый свет» на поставки столь необходимой альтернативы.

Очевидным решением являются ракеты ATACMS, вопросы о поставках которых украинские военные и политики поднимают уже около полугода. Но это далеко не единственный вариант. Да, в следующем пакете военной помощи Украина может получить ракеты GLSDB.

Это «скрещение» крылатой ракеты и высокоточной управляемой авиабомбы с максимальным расстоянием поражения в 150 километров. GLSDB имеет менее мощную боевую часть, чем GMLRS и ATACMS, однако такое расстояние поражения позволит ВСУ держать под прицелом все цели вплоть до крымского перешейка и в глубине Донецкой и Луганской областей.



Куда достают ракеты GLSDB. Красный контур — линия фронта, черный — 70 км от линии фронта, фиолетовый — 125 км, синий — 140 км. / Фото: DefMon3/Twitter

Стоимость одного «выстрела» — $40 тыс., что значительно дешевле по сравнению с $1 млн за ATACMS.

GLSDB является совместной разработкой американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из установок HIMARS и M270, поскольку они используют секцию ракеты M26 MLRS Lockheed Martin и бомбу малого диаметра Boeing GBU-39/B, пишет итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует на свою цель. Это делает ее значительно медленнее обычных ракет, пишет Тейнер.



Инфографика: НВ

Также эксперт отмечает, что, несмотря на заявленную высокую точность GLSDB (до 1 метра), использовать их можно будет только по неподвижным целям. Чтобы получить возможность попадать по движущимся целям, Украине нужна другая модификация боеприпаса — с бомбой GBU-39B/B с лазерным наведением. Чтобы оно сработало, нужно чтобы наведением занимался самолет или беспилотник, который будет лазером указывать на цель. Это сделает украинскую технику легкой добычей для российских систем ПВО.

Это относительно новые ракеты: их серийное производство было запланировано не раньше начала 2023 года, а поставить их смогут ближе к весне, пишет Reuters. Это значит, что даже если ВСУ действительно получат эти ракеты, их будет не очень много, а война в Украине будет фактически их первым серьезным испытанием.



На интеграцию GLSDB в Вооруженные силы уйдет немало времени, отмечает Джек Детч, журналист издания Foreign Policy, специализирующийся на темах национальной безопасности и Пентагона.

Чтобы GLSDB была пригодна к бою, необходимо соединить бомбы GBU-39 с ракетными двигателями M26 — и на это уйдут месяцы, пишет Детч. Сторонники предоставления Украине ракет GLSDB озабочены тем, что отсрочка может еще больше замедлить этот процесс, отодвинув сроки, когда Украина сможет поставить их на вооружение, пока промышленность будет ждать разрешения Пентагона.



В то же время, точных оценок никто озвучить не может. К примеру, аналитики Фонда защиты демократий в Вашингтоне Джон Гарди и Брэдли Боумен считают, что Украина сможет получить две пусковые установки и 24 единицы оружия в течение девяти месяцев. Еще 10 и около 750 ракет поступят к концу 2024 года.

Несмотря на такое огромное временное окно, по их мнению, предоставление дальнобойного оружия Украине — это правильный шаг, ведь Украина и РФ готовятся к долговременной войне. И даже если она закончится раньше, это оружие точно не будет лишним.

