«Ничего общего с РФ у нас не будет». Как украинский киберспорт наконец-то отвернулся от России и каковы его перспективы в будущем 4 апреля, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Украинец Александр s1mple Костилев — лучший игрок мира в CS:GO (Фото:HLTV)

После полномасштабного вторжения России, в Украине наконец-то начался активный процесс украинизации киберспорта — движения, о котором раньше было трудно даже задуматься. Анализируем, почему украинский киберспорт раньше был очень завязан на России и что будет с ним в будущем.



После начала полномасштабной войны России против Украины все маски были сорваны, а последние надежды на «хороших» россиян полностью исчезли. Изменение парадигмы украинского киберспорта, который был до войны очень связан с Россией, является яркой иллюстрацией этого процесса.

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За примерами далеко ходить не нужно — в составе украинской организации NAVI, сильнейшей команды мира по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), играет три представителя России и два украинца, среди которых Валерий b1t Ваховский и лучший киберспортсмен мира по этой дисциплине — Александр s1mple Костылев. В состав российского клуба Team Spirit, который в 2021 году выиграл самый престижный международный турнир по Dota 2 — The International — входят три российских киберспортсмена и два украинца: Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Почему Украина не отдалялась от России раньше?

Есть несколько причин, которыми можно объяснить тяготение украинского киберспорта к российскому рынку. Во-первых, конечно, есть историческая составляющая. Начало развития киберспорта пришлось на 2000-е годы, когда между Украиной и Россией существовало подобие дружбы. Игрокам с постсоветского пространства было легче объединяться в команды, потому что они общались на одном языке. Украинским игрокам не было необходимости изучать английский язык, чтобы играть в европейских или американских командах. Поэтому рынок киберспорта вообще никогда не разделялся на отдельно украинский, латвийский и российский, а был в общем-то однородным.

В общем, весь формат киберспорта отличается от большинства классических видов спорта отсутствием тяготения к нации — здесь нет национальных команд, нет чемпионатов мира, а почти все популярные соревнования проводятся между клубами, в которых могут выступать как представители какой-то одной страны, так и игроки из разных регионов. — например, Костилев когда-то играл за нидерландскую организацию Team Liquid вместе с четырьмя американцами.

Сыграло свою роль также отсутствие маркетингового рынка киберспорта в Украине. Комментатор и соучредитель студии Maincast Виталий v1lat Волочай в комментариях НВ отмечает, что украинские компании только недавно обратили внимание на этот рынок: большинство рекламы шло от крупных мировых брендов типа Intel или DHL и букмекерских контор и криптобирж, которые не акцентировали внимание на конкретной стране и работали на весь восточноевропейский рынок.

То же самое и со спонсорством — найти украинскую компанию, которая будет вкладываться в украинскую команду, было почти нереально из-за относительной молодости и непонимания киберспорта и его перспектив.

Поэтому многие украинские студии продолжали освещать события на русском языке, говорит Алексей yXo Малецкий, комментатор и аналитик WePlay Esports, а также бывший профессиональный игрок CS 1.6: «И доходы, и реклама, и рынки — это все было в общем поле. В частных разговорах российские игроки говорили, что не поддерживают оккупацию Крыма, а в политику не лезут, поэтому все продолжали вариться в одном котле».

Реакция украинского киберспорта на начало полномасштабной войны

«Сейчас уже понятно, что это было не лучшее направление развития», — говорит аналитик и блогер Александр Петрик. В своих соцсетях он сначала пытался донести до россиян мнение, что война — это не нормально, а Украина просто хочет жить своей независимой жизнью. Но потом он, как и все украинцы, поняли безрезультатность этих попыток.

«24 февраля все изменилось. Между всем миром и РФ/РБ образовалась стена. Война долгие годы изолировала население этих стран от других. Теперь дружить и общаться с вами стало стыдно. Украинцы с вами — один народ? Братья? Забудьте. Я из последних сил держусь, чтобы не удариться в полное русофобство», — написал Петрик в своем канале в Telegram. А потом, после публикации фото из Бучи, все же не удержался: «Уважаемые россияне, горите в аду», — заявил он в Twitter.

Украинское коммьюнити тоже отреагировало довольно быстро. К примеру, команда NAVI приняла решение, что киберспортсмены из РФ больше не будут представлять составы Natus Vincere Junior и NAVI Youth — молодежные команды клуба в CS:GO. Также клуб заявил о завершении любого сотрудничества с российским холдингом ESforce, публично отрицающим войну России с Украиной.

Ситуация с основной командой более сложная — менеджмент клуба предложил российским игрокам переехать в другую страну и сменить гражданство: если кто-либо из них откажется, с ним также расторгнут контракт. По словам Петрика, ситуация должна окончательно разрешиться летом, после того как команда сыграет на турнире Major — крупнейшем турнире по CS:GO в мире.

"Ничего общего с Россией мы не будем иметь" Виталий Волочай комментатор, аналитик и основатель студии Maincast

«NAVI будут работать на безроссийский рынок — никаких игроков, которые будут проживать, работать и платить налоги в России, у них не будет, никаких спонсорских контрактов, связанных с Россией, у них также не будет», — говорит Волочай. Также это касается всех киберспортивных организаций — например, студия Maincast также откажется от российских контрактов и спонсоров: «Ничего общего с Россией мы не будем иметь», — отмечает он.

Украинские игроки, игравшие за Team Spirit в Dota 2, пока публично не заявляли о своей позиции, но, по информации Волочая, они активно поддерживают как ВСУ, так и украинских волонтеров. «Если им захочется — они сами все обнародуют», — говорит он.

То же самое делает и Александр s1mple Костылев — несмотря на публичный спор о том, что не все россияне поддерживают войну, он перевел на нужды украинской армии немало денег и активно рассказывает о войне в Украине мировому сообществу.

Что будет с украинским киберспортом дальше?

Большое преимущество и одновременно перспектива нашего киберспорта — это то, что большинство киберспортивного контента продуцируется именно украинцами. Киев — центр киберспорта постсоветского пространства, и здесь сосредоточено почти все, что нужно для дальнейшего развития индустрии в Украине, отмечает Петрик. Зато россияне лишатся не только денег, рекламных контрактов и команд — они потеряют также людей, которые делали весь процесс интересным и понятным рядовому зрителю.

Именно поэтому украиноязычный контент будет активно развиваться после победы в войне, однако сейчас никакие точные цифры назвать невозможно. Первые шаги будут очень тяжелыми — киберспортивный рынок в Украине только начал зарождаться, но, как и все остальные, поддался непоправимому удару после начала полномасштабного наступления России.

«Мы не можем надеяться ни на какие маркетинговые бюджеты в Украине — и это совершенно понятно. Делать какие-то прогнозы, когда это [улучшение ситуации — ред.] произойдет, очень сложно, потому что мы все понимаем, что это не самый насущный вопрос прямо сейчас», — говорит Волочай.

Однако уж точно можно утверждать, что студии будут активно развивать украиноязычные трансляции и Youtube-каналы. «Спрос на украиноязычный контент будет расти, ведь до войны большинство украинских зрителей сидели на русскоязычных трансляциях. Однако, например, большинство комментаторов в CS:GO — это украинцы», — отмечает Малецкий.



Например, недавно Петрик начал работать над новым проектом, у которого есть шансы стать пионером украиноязычного контента в киберспорте, — Кацапское инферно. Понятно, что сейчас все внимание украинцев сосредоточено на победе над пришедшими в Украину оккупантами, но впоследствии подобных проектов будет становиться все больше, уверены эксперты.

Для украинских киберспортсменов ситуация тоже кардинально изменится. Если раньше у них была возможность играть вместе с российскими игроками в одной команде, то теперь вряд ли кто-нибудь решится на такой шаг. А игроки будут либо объединяться между собой, либо идти в европейские организации, где также ценят таланты из Украины.

«Мы вместе с коллегами будем стараться делать все, чтобы украинский киберспорт выжил, чтобы выжили команды, студии и турниры, чтобы все это могло дальше существовать, поскольку наша страна очень богата талантливыми игроками. Нам очень хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась, а в Украине появлялись новые игроки», — отмечает Волочай.

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