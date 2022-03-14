Было Heart of Chernobyl, стало Heart of Chornobyl. Украинские разработчики официально изменили название S.T.A.L.K.E.R. 2 14 марта, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Название игры ранее вызвало бурные обсуждения — украинские фанаты игры еще летом обратили внимание на неправильную транслитерацию города Чернобыль на английский язык (Фото:GSC Game World)

Украинская компания GSC Game World, работающая над серией видеоигр S.T.A.L.K.E.R. изменила название игры Сталкер 2 на Heart of Chornobyl.

Ранее игра называлась Heart of Chernobyl, что являлось транслитерацией с русского языка.

По данным сервиса SteamDB, GSC Game World изменила название игры 14 марта. Студия также изменила описание игры, заменив слово Chernobyl на Chornobyl.



Фото: скриншот НВ

Название игры ранее вызвало бурные обсуждения — украинские фанаты игры еще летом обратили внимание на неправильную транслитерацию города Чернобыль на английский язык. Тогда представитель компании объяснил, что об этом разработчиков попросили в компании Microsoft, поскольку такая транслитерация понятнее для всего мира.

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