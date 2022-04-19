В Украине создали видеоигру: вы управляете трактором и собираете российские танки, БТРы и грузовики 19 апреля, 13:48 Цей матеріал також доступний українською Игра находится в стадии разработки — авторы обещают вскоре добавить новые тракторы и карты (Фото:ukrainian.itch.io)

Украинские разработчики создали видеоигру Ukrainian fArmy. Главная задача игрока — захватывать и перевозить технику российской армии с помощью трактора.

Кадры с украинскими трактористами, которые перевозят брошенные россиянами танки, БТРы и грузовики, стали популярны во всем мире — на Reddit даже создали отдельный раздел Farmers StealingTanks, в котором пользователи собирают все достижения украинских фермеров.

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Это вдохновило команду украинских разработчиков создать игру Ukrainian fArmy. Игрок в роли водителя трактора должен успеть за отведенное время захватить как можно больше российской военной техники. Также ему будут мешать бомбардировки россиян.

Отдельно отмечается, что игра находится в стадии разработки – авторы обещают впоследствии добавить новые тракторы и карты. Скачать игру можно по ссылке.

Формально игра бесплатна, однако вы можете заплатить произвольную сумму — все средства разработчики передадут фонду Вернись живым и перечислят на официальный счет НБУ для гуманитарной помощи украинцам. Отдельно можно дать «чаевые» и самим разработчикам.

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