«Пырнули ножом в спину». Российские пользователи массово занижают рейтинг игр украинских разработчиков 9 марта, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские пользователи поддержали решение студии. (Фото:GSC Game World)

Российские пользовали массово занижают оценку серии игр S.T.A.L.K.E.R. и Казаки украинских разработчиков GSC Game World в Steam.



7 марта украинская студия последовала примеру польской компании CD Projekt Red и заблокировала доступ к играм для российских пользователей в Steam.

В ответ те устроили ревью-бомбинг — то есть, начали массово занижать оценки игр украинской студии в Steam.

«Считайте то что пырнули ножом в спину того кто вас спас, если бы не русские фанаты, ваша игра никому не нужна была, если вам не нравиться Путин, тот почему должны страдать все россияне?».

«GSC Game World, объясните. Какого чёрта? Вы просто разработчики игр. Куда вы лезете в политику? Это не ваше дело! Вы должны просто разрабатывать игры и радовать людей, вне зависимости от их каких-то факторов».

«Без политики и личной повесточки, игровая компания не должна выражать поддержку армии, неважно какой страны, людям вопросов нет, поддержать гуманитарные службы для помощи мирным гражданам, ладно, приемлемо, просить поддержать армию? Не много на себя берёте?».

«Пошли na he r со своим отношением к русским. Мы то тут причем — обычные люди? Хотя не, не туда идите, а сразу на xyN собсна. А кто не нацик то у нас? кто не презирает одну расу в угоду другой? Мы то тут причем, обычный люд?»



«Классические русофобы. Я инвалид с рождения не пожалел отдать денег с моей пенсии на ваши игры больше такой ошибки я не совершу».



В ответ украинские пользователи поддержали решение студии.

«Спасибо, что терпилам запретили покупать игры».

«Русский военный корабль иди на**й!!! Разрабы красавчики!!! Обожаю ваш патриотизм! Я вас люблю!!!».

«Боже, как закудахкали за поребриком, так приятно смотреть» — пишут они.

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