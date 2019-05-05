С головой дружить надо. Обзор ноутбука Dell Vostro 5481

Пробуем не дешевый, но весьма добротный ноутбук Dell Vostro 5481

Кто-то назовет его скучным и строгим, а кто-то будет восхищаться тем, что в нем нет ничего лишнего.

Кто-то скажет, что за такие деньги можно купить ноутбук интереснее, а кто прикинет, что это не очень дорого за неубиваемый ноутбук, который прослужит много лет.

Кто-то вообще считает, что Dell годится только для мрачного офисного планктона, а кто-то считает Dell единственным разумным выбором на бескрайних просторах рынка ноутбуков.

В общем, в разговор о Dell Vostro 5481 без философских и лирических отступлений не обойтись. Поехали.

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

Dell Vostro 5481 - Дизайн

Vostro 5481 позиционируется как первый бизнес-ноутбук Dell с полноэкранным дизайном. Имеется в виду экран с минимальными рамками.

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

На самом деле, на фоне других моделей Dell, например, XPS, или некоторых конкурирующих 14-дюймовых ноутбуков, таких как ASUS ZenBook 14 , эти рамки выглядят более чем убедительно. Особенно нижняя.

Но в целом Vostro 5481 оставляет приятное впечатление. Ноутбук довольно тонкий (18 мм) и легкий (1,5 кг) как для 14-дюймовой модели.

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

Он выглядит современно и приятно. Верхняя и нижняя крышки выполнены из металла. Это производит солидное впечатление, и намекает на прочность конструкции.

Ждать от Vostro такой же неубиваемости как от линейки Latitude, конечно, не стоит. Но и этот ноутбук производит впечатление достаточно добротной и долговечной конструкции.





Dell Vostro 5481 - Экран и звук

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

14-дюймовый экран с разрешением Full HD и IPS-матрицей откровенно радует. У него большие углы обзора, неплохой запас яркости и приятная глазу цвета. Естественно, о профессиональной калибровки здесь речь не идет, этот ноутбук в принципе вряд ли подойдет для серьезной работы с графикой.

А для обычных задач экран можно считать весьма удачным.

Про звук можно сказать ... так ничего особенного не скажешь. Ноутбук сойдет для просмотра роликов с YouTube. Для прослушивания музыки лучше подключить наушники или колонки.

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

Dell Vostro 5481 - Клавиатура и тачпад

С клавиатурами у Dell практически всегда все хорошо. Вот и в Vostro 5481 островная клавиатура оставляет исключительно приятное впечатление. Клавиши имеют мягкий, но ощутимый ход. Расстояние между ними подобрано идеально. Много и долго печатать на таком ноутбуке приятно.

У клавиатуры есть двухуровневая подсветка. Мелочь а приятно. У меня уже давно ноутбуки без подсветки клавиатуры вызывают буквально физическое отторжение.

Тачпад большой, с чувствительностью у него все в порядке. Поддерживаются жесты в Windows.

Dell Vostro 5481 - Железо и софт

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

В Украине Vostro 5481 пока доступен только с процессором Intel Core i5-8265U. Чуть позже обещают поставки из i7- 8565U.

Вообще выбор конфигураций невелик. Оперативной памяти может быть либо 4 ГБ (откровенно несерьезно как в настоящее время), или 8 ГБ (столько было в моем тестовом ноутбуке и для повседневной работы этого вполне достаточно).

Емкость SSD-накопителя может составлять или 256 ГБ или 1 ТБ. Ну тут, конечно, чем больше, тем лучше. Но в тестовой версии было 256 ГБ, и этого в принципе достаточно для большинства обычных пользователей.

Дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX130 с 2 ГБ памяти - конечно, это не мечта геймера, но позволяет много по сравнению с интегрированным видео от Intel.

В первую очередь, вы почувствуете это при работе с графикой и видео. Ну и так, можно поиграть в некоторые "трудные" игры, хотя бы на средних настройках.

Но в целом, Dell Vostro 5481 имеет производительность "чуть выше среднего). Неплохой процессор, умеренный объем оперативной памяти, видеокарта начального уровня - словом, чудес от ждать не стоит.

Dell Vostro 5481 - середнячок для не очень требовательного пользователя. Тормозить не будет, если не сильно нагружать.

С разъемами в Dell Vostro 5481 все хорошо. Слева расположен проприетарный разъем питания (пора уже от них отказывать, нет?), USB Type-C, два USB 3.1, HDMI и разъем для наушников. Справа - USB 2.0, RJ45 и кардридер.

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

Справа от клавиатуры расположен сканер отпечатков пальцев, вписанный в клавишу питания. Работает он вполне прилично - и по скорости и по точности распознавания.

На Dell Vostro 5481 установлена Windows 10 Home. С точки зрения установленного софта, Dell как всегда на высоте. В отличие от других производителей, которые любят засорять систему своим софтом, чаще всего, никому не нужным.

Dell Vostro 5481 - автономность

Dell Vostro 5481 / Фото: НВ

Встроенная батарея (42 Вт) чудес автономности не показывает, но позволяет Vostro 5481 спокойно работать 4-5 часов вдали от розетки при достаточно солидной нагрузке - яркость экрана 50%, WiFi включен, открыто несколько десятков вкладок в Google Chrome (несколько из них на YouTube , идет активная работа с текстом и переписки. В щадящем режиме (яркость на минимуме, WiFi выключен) можно достичь 8:00 автономной работы.

Неплохие показатели для 14-дюймового ноутбука с дискретной видеокартой, я считаю.

Кстати, заряжается ноутбук достаточно быстро. До 80% - меньше, чем за час.

