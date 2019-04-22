Цифровой лопатник. Обзор блокчейн-смартфона Sirin Labs Finney

Смартфон за $1300 для тех, кто не представляет жизни без криптовалют - это абсурд или вполне логичное веяние времени? Попробуем разобраться на примере смартфона Sirin Labs Finney

Эту модель представляли прошлом году с пафосом, достойным эпичных свершений. Достаточно сказать, что бренд-амбассадором Sirin Labs выступал великий (без иронии!) футболист Лионель Месси.



И вот первый продукт швейцарско-израильского стартапа Sirin Labs добрался до Украины. Смартфон Finney, названный в честь пионера криптотехнологий Хэла Финни и собранный на заводах тайваньской компании Foxconn, поступил в продажу по цене 33 600 грн.

Sirin Labs Finney - что понравилось?

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Это покажется странным, но я назову дизайн громоздкого и увесистого Sirin Labs Finney его плюсом.

Смартфон идет против тренда “тонких и легких”. Чего стоит хотя бы свежий Samsung Galaxy S10 Plus, рядом с которым Finney выглядит как Халк рядом чемпионом мира по боксу в легком весе.

Однако, Finney смотрится выигрышно в том смысле, что второго такого устройства на рынке попросту нет. С первого взгляда понимаешь - перед тобой необычный девайс, рожденный для необычных задач.

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Доступны три цвета корпуса - черный, серый и белый. Хотелось бы вживую посмотреть на белый, судя по картинкам, он выглядит интереснее остальных.

Аппаратная начинка тут весьма впечатляющая - Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной плюс карты памяти MicroSD, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C. Вполне себе флагманское железо.

Никаких тормозов и зависаний нет, можно поиграть в современные игры, хотя вряд ли серьезные дяди, на которых рассчитан Finney, в принципе хоть когда-нибудь играют где-то, кроме биржи.

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Присутствует сканер отпечатков пальцев (работает он вполне сносно), распознавания лица нет (и слава Богу, ведь пока эта функция нормально работает только у Apple, у остальных - это профанация).

А теперь о самом важном. У Sirin Labs Finney есть встроенный hardware-кошелек, работу которого обеспечивает Sirin OS - операционная система, представляющая собой модифицированный Android 8.1.

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Система оснащена набором многоуровневых систем безопасности в том числе и на основе поведенческой аутентификации, службой конвертации токенов и встроенным dCenter.

Все это для вас - пустые слова и вы не понимаете, о чем речь? В таком случае, Sirin Labs Finney явно не для вас.

А вот фанаты блокчейн-технологий и криптовалют по достоинству оценят “холодный кошелек” и децентрализованное хранилище.

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

В отличие от “горячего кошелька”, монеты в котором всегда доступны в онлайн, “холодный кошелек” предназначен для автономного хранения вашего “цифрового бабла”, без подключения к интернету.

В роли “холодного кошелька” могут выступать флэшки или даже бумажки с кодом, но наиболее продвинутые пользователи предпочитают аппаратные решения, коих на рынке с каждым днем становится все больше.

Уникальность решения Sirin Labs как раз и заключается в том, что хорошо защищенное аппаратное решение встроено в смартфон с топовым железом.

Finney оснащен выдвижным 2-дюймовым экраном с поддержкой “мультитач”. С его помощью можно получить доступ к “холодному кошельку” и осуществлять транзакции.

Оригинальное и в целом довольно удобное решение.

В другие детали я вдаваться не буду. Что такое токен SRN, почему хорошо, что Sirin Labs решили добавить поддержку биткоина и Ethereum, почему прекрасно, что анонсирована поддержка Cardano - все это разговоры для “понимающих”.

Sirin Labs Finney - это очень и очень нишевый продукт, которому никогда не стать массовым. Но для своей целевой аудитории он может быть весьма интересным.

Sirin Labs Finney - что не понравилось?

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Для тех, кто пришел в восторг от криптовозможностей Sirin Labs Finney, этот фрагмент обзора не будет иметь значения, но справедливости ради о недостатках не сказать нельзя.

Экран Sirin Labs Finney не блещет. Как в прямом, так и в переносном смысле слова. Он тускловат, запас яркости невелик (на солнце экран заметно слепнет), цветопередача не радует глаз. В общем, экран не флагманский, несмотря на вполне флагманские 2160*1080 при диагонали 6 дюймов. На экране присутствует “вырез” а-ля iPhone X. Большой и заметный.

Sirin Labs Finney / Фото: НВ

Не радует и камера.

О фронтальной камере сказать нечего, кроме того, что она есть и работает. Основная камера внушительно выглядит на бумаге (12 МП, f/1.8), но снимает довольно средненько, на уровне смартфонов в ценовой категории 6-8 тыс грн.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3280 мАч - довольно немного для устройства таких размеров. У флагманов этого года Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 Plus - 4000 мАч и выше при гораздо более тонких корпусах.

Разумеется, чудес не бывает - и при небольшой емкости аккумулятора смартфон с мощным железом и 6-дюймовым экраном высокого разрешения долго не “живет”. По факту Sirin Labs Finney при активном использовании едва доживает до вечера.

Радует наличие быстрой зарядки. Можно зарядить аккумулятор с нуля до 50% примерно за 40 минут.

Ну и цена, конечно, впечатляет.

33 600 грн - это очень дорого за такую “лопату” с такими характеристиками. Понятно, что это нишевый продукт, но все же. За эти деньги можно купить топовый смартфон от Apple, Huawei или Samsung. А криптовалютные операции осуществлять, к примеру, с ноутбука.

Нет, понятно, что состоятельного и инвестора или трейдера, ценник в $1300 не остановит. И, судя по всему, Sirin Labs Finney именно на таких людей и рассчитан. Но все же, не упомянуть о факторе цены нельзя.