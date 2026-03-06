Еволюція охолодження. Вчені з Гонконгу змусили акумулятори «пітніти» для захисту від перегріву

Літій-іонні акумулятори — штука ефективна, під час роботи вони втрачають у вигляді тепла менше 10% енергії. Але й ці 10% — проблема, бо без нормального охолодження батарея швидко «вмирає» і втрачає ємність.

Для порівняння: людське тіло в плані енергоефективності — той ще аутсайдер, воно генерує стільки тепла, що можна було б закип’ятити сотню чашок чаю за день. Проте ми не перегріваємося. Чому? Завдяки шкірі та вмінню пітніти. Група дослідників з Міського університету Гонконгу вирішила «позичити» цю фішку в природи, створивши спеціальну нанокомпозитну мембрану, яка змушує акумулятори «пітніти».

Проблема перегріву літій-іонних батарей відома давно. Коли вони заряджаються або віддають енергію, частина її неминуче перетворюється на тепло. Якщо його не відводити, акумулятор деградує, а в гіршому випадку — стається «тепловий розгін», який часто закінчується пожежею або навіть вибухом.

Тому майже в кожному гаджеті чи електромобілі є система охолодження. Інженери роками вигадували кулери, радіатори, рідинні контури та спеціальні матеріали. Це працює, але часто займає купу місця, додає ваги й потребує додаткової енергії для роботи.

Китайські вчені вирішили піти іншим шляхом — копіювати шкіру ссавців.

«Ми дивилися, як піт підтримує стабільну температуру тіла навіть при серйозних навантаженнях. Це еволюційна суперсила. Ми запитали себе: чи можна перенести цей принцип „піт плюс випаровування“ на акумулятори, причому зробити це просто і технічно витончено?» — розповідає Суй Цзенгуан, один із розробників.

Мембрана обгортає батарею, як друга шкіра. У її складі: хлорид літію (LiCl), оксид графену, активне вуглецеве волокно — все це укладено в пористу тефлонову (PTFE) оболонку на мідному каркасі.

Звучить складно, але кожен елемент має свою місію:

Хлорид літію — гігроскопічна сіль, яка активно тягне вологу з повітря.

Оксид графену працює як мережа для швидкого перенесення тепла по всій поверхні мембрани.

Вуглецеве волокно створює пористу структуру, щоб площа випаровування була максимальною.

Мідний каркас рівномірно розподіляє тепло, щоб не було « гарячих точок».

Тефлон не дає розчину витікати, але випускає назовні водяну пару.

Коли батарея гріється, вода поглинає це тепло і випаровується. Як тільки температура падає, мембрана «вдихає» вологу назад із повітря і відновлюється.

Але головна фішка — це пасивна система. Тут немає вентиляторів чи насосів, які жерли б заряд акумулятора. Все працює на фізиці випаровування.

«Ми хотіли зробити щось компактне, дешеве і робоче, що не потребує живлення ззовні», — каже доктор Суй.

Звісно, у системи є нюанси: вона найкраще показує себе там, де навантаження на батарею циклічне. Для пристроїв, що гріються безперервно 24/7, вона підходить менше, бо системі треба трохи часу, щоб «охолонути» і знову набрати вологи.