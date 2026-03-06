Эволюция охлаждения. Ученые из Гонконга заставили аккумуляторы «потеть» для защиты от перегрева

Литий-ионные аккумуляторы — штука эффективная, во время работы они теряют в виде тепла менее 10% энергии. Но и эти 10% - проблема, потому что без нормального охлаждения батарея быстро «умирает» и теряет емкость.

Для сравнения: человеческое тело в плане энергоэффективности — тот еще аутсайдер, оно генерирует столько тепла, что можно было бы вскипятить сотню чашек чая за день. Однако мы не перегреваемся. Почему? Благодаря коже и умению потеть. Группа исследователей из Городского университета Гонконга решила «одолжить» эту фишку у природы, создав специальную нанокомпозитную мембрану, которая заставляет аккумуляторы «потеть».

Реклама

Проблема перегрева литий-ионных батарей известна давно. Когда они заряжаются или отдают энергию, часть ее неизбежно превращается в тепло. Если его не отводить, аккумулятор деградирует, а в худшем случае — происходит «тепловой разгон», который часто заканчивается пожаром или даже взрывом.

Поэтому почти в каждом гаджете или электромобиле есть система охлаждения. Инженеры годами придумывали кулеры, радиаторы, жидкостные контуры и специальные материалы. Это работает, но часто занимает кучу места, добавляет веса и требует дополнительной энергии для работы.

Китайские ученые решили пойти другим путем — копировать кожу млекопитающих.

«Мы смотрели, как пот поддерживает стабильную температуру тела даже при серьезных нагрузках. Это эволюционная суперсила. Мы спросили себя: можно ли перенести этот принцип „пот плюс испарение“ на аккумуляторы, причём сделать это просто и технически изящно?» — рассказывает Суй Цзенгуан, один из разработчиков.

Мембрана обволакивает батарею, как вторая кожа. В ее составе: хлорид лития (LiCl), оксид графена, активное углеродное волокно — все это заключено в пористую тефлоновую (PTFE) оболочку на медном каркасе.

Звучит сложно, но каждый элемент имеет свою миссию:

Хлорид лития — гигроскопичная соль, которая активно тянет влагу из воздуха.

Оксид графена работает как сеть для быстрого переноса тепла по всей поверхности мембраны.

Углеродное волокно создает пористую структуру, чтобы площадь испарения была максимальной.

Медный каркас равномерно распределяет тепло, чтобы не было « горячих точек».

Тефлон не дает раствору вытекать, но выпускает наружу водяной пар.

Когда батарея греется, вода поглощает это тепло и испаряется. Как только температура падает, мембрана «вдыхает» влагу обратно из воздуха и восстанавливается.

Реклама:

Но главная фишка — это пассивная система. Здесь нет вентиляторов или насосов, которые жрали бы заряд аккумулятора. Все работает на физике испарения.

«Мы хотели сделать что-то компактное, дешевое и рабочее, не требующее питания извне», — говорит доктор Суй.

Конечно, у системы есть нюансы: она лучше всего показывает себя там, где нагрузка на батарею циклическая. Для устройств, греющихся непрерывно 24/7, она подходит меньше, потому что системе надо немного времени, чтобы «остыть» и снова набрать влаги.