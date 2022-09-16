Невероятная сумма. Исследование показало, сколько денег поможет сэкономить переход всей планеты на зеленую энергетику 16 сентября, 13:03 Ученые утверждают, что переход на возобновляемую энергетику важен не только с точки зрения климата, но и с точки зрения экономики (Фото:Nicholas Doherty / Unsplash)

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии может сэкономить миру до 12 трлн долларов к 2050 году.

Недавнее исследование американских ученых показало, что темпы глобального потепления высоки как никогда. Все больше ученых отмечают большую цену, которую человечество заплатит за свое нежелание отказываться от нефти, угля и газа из-за сложностей переориентации на зеленую энергетику.

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Однако такой переход имеет смысл не только с точки зрения климата, но и с точки зрения экономики. В своем отчете исследователи из Оксфордского университета отмечают, что быстрый переход к более чистым источникам энергии обойдется не так дорого, как многие представляют, пишет BBC.



«Даже если вы отрицаете климатические проблемы, вы не можете не согласиться с нами. Наш основной вывод заключается в том, что мы должны переходить на зеленую энергию, потому что это сэкономит нам деньги», — говорит профессор Дойн Фармер из Института нового экономического мышления Оксфордской школы Мартина.

Выводы отчета основаны на анализе исторических данных о ценах на возобновляемые источники энергии и ископаемое топливо и последующем моделировании того, как они могут измениться в будущем.

Данных по ископаемому топливу собраны за последние 100 лет аж до 2020 года. С учетом инфляции и волатильности рынка выяснилось, что цена в целом изменилась не сильно. Однако полномасштабное вторжение России в Украину и наложенные США и ЕС санкции на РФ привели к значительному повышению цен на газ, нефть и уголь.

Возобновляемые источники энергии существуют не так давно, а потому данных по ним объективно меньше. Однако различные инновации приводят к тому, что стоимость солнечной и ветровой энергии падает примерно на 10% в год.

Ученые уверены, что эта тенденция продолжится и в ближайшие годы. В то же время стоимость ископаемого топлива будет постепенно расти из-за энергетического кризиса, спровоцированного РФ и ее вторжением в Украину.

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