Все на паузу. Как мировой энергетический кризис, спровоцированный Россией, ударил по науке 13 сентября, 20:03 Возросшие цены и решение Совета ЕС снизить потребление газа на 15% привели к тому, что многие научные проекты вынуждены пересматривать свою деятельность (Фото:Maximilien Brice, Julien Marius Ordan/CERN)

Резкое повышение цен на газ и электроэнергию повлияет не только на счета простых жителей. Еще одной жертвой зависимости Европы от российских энергоносителей стала наука — и теперь проекты вынуждены сокращать или и вовсе прекращать свою работу.



«Наша забота — это стабильность сети, поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — говорит Серж Клод, председатель комиссии по управлению энергопотреблением исследовательского центра CERN.

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Сейчас в центре рассматривают возможность отключения небольших ускорителей, чтобы не останавливать Большого адронного коллайдера (БАК), на который возложена важная миссия по поиску новой физики.

Помимо того, что руководству центра нужно осторожно относиться к потреблению электроэнергии, им также важно сохранить в сохранности свою главную достопримечательность, строительство которой обошлось в $4,4 млрд.

Из-за энергетического кризиса, спровоцированного Россией и ее вторжением в Украину, страдают все, в том числе и наука. Многие европейские научные проекты должны выкручиваться в новых реалиях — с выросшими в десятки раз ценами за энергоносители, а иногда и с банальной нехваткой электроэнергии для обеспечения работы существующих мощностей.

Если этой осенью и зимой цены продолжат расти, «влияние на науку будет огромным», — говорит Мартин Фрир, физик-ядерщик, возглавляющий энергетический институт Бирмингемского университета.

Российский шантаж



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