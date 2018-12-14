Недолет? Как Ричард Брэнсон и его компания Virgin Galactic почти добрались до космоса

Частная компания Virgin Galactic запустила самолет VSS Unity на рекордную для себя высоту. Руководство компании уверено, что они вывели свой аппарат в космос, хотя многие эксперты так не считают.

На днях НВ сообщало, что космический аппарат Voyager 2 достиг межзвездного пространства и ушел от Земли на рекордные 18 млрд км.

В это же время, представители Virgin Galactic только попытались нащупать границы космоса.

Как пишет издание Mashable, компания миллиардера Ричарда Брэнсона запустила свой космический корабль VSS Unity на рекордную для себя высоту. Впервые за 14 лет Virgin Galactic смогла поднять аппарат на 82,7 км.

Lovely shot of takeoff! WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo take to the skies pic.twitter.com/JFcSDVB9jR — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

Аппарат поднялся на такую высоту за счет носителя White Knight Two, от которого отцепился VSS Unity и пролетел на собственном ракетном двигателе около одной минуты.

В самой компании убеждены, что это можно считать полноценным выходом в космос, хотя некоторые полагают, что настоящие космонавты летают выше.

Где граница космоса?

Как известно, NASA присваивает статус астронавтов тем, кто достиг высоты в 80 км над поверхностью Земли. Именно этой нормой руководствовались в Virgin Galactic.

"Для Virgin Galactic основной вехой, которую мы определяем, является высота, на которой ребята из NASA и ВВС США получают статус астронавта, а это 50 миль. Я думаю, что для нас и наших клиентов мы сосредоточимся на 50 милях, по крайней мере, на старте", - заявлял ранее Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор Virgin Galactic.

Кто не согласен?

А не согласна с NASA и ВВС США, собственно, сама Международная авиационная федерация (FAI). По нынешнему стандарту FAI, граница между земной атмосферой и космосом проходит на высоте 100 км над уровнем моря (62 мили), которую также называют линией Кармана.

Редактор космической тематики в издании Ars Technica Эрик Бергер пишет: "Как частная компания, Virgin Galactic может объявлять космосом все, что угодно". Хотя, когда Эрик провел опрос на своем аккаунте в Twitter, 59% из более 1,5 тыс. проголосовавших поддержали, что VSS Unity не была в космосе, ведь он находится на 20 км выше.

Given the impending flight of Virgin Galactic's VSS Unity to, possibly, 80km, I'm genuinely curious as to whether space twitter thinks this is "space." — Eric Berger (@SciGuySpace) December 12, 2018

Почему это важно?

Считанные на пальцах рук и ног километры стали предметом обсуждения, поскольку с начала 2019-го Virgin Galactic может начать туристические полеты в "космос" для всех желающих.

Вот в сети и начали переживать за тех 600 человек, которые уже заплатили $250 тыс. за место на борту VSS Unity. Дескать, а не обманул ли их Брэнсон и действительно ли они полетят в космос.

Будут ли туристы в космосе?

Определенно, да. Конечно, это не орбитальная высота и можно долго спорить о том, где заканчиваются границы атмосферы, но, поднявшись на 80 км над Землей, все внешние факторы не оставят сомнений, что вы находитесь в космосе.

Наблюдение за Землей на фоне темноты космического пространства, кривизна земного шара, ощущение невесомости в конце концов, - что еще нужно, чтобы почувствовать себя космонавтом?

Так что не спешите называть Ричарда Брэнсона и Virgin Galactic шарлатанами. Тем более, что недавно FAI заявила о проведении встречи, на которой может быть пересмотрена высота границы между космосом и атмосферой.

Как уже писало НВ, за последние годы появилось несколько исследований, показывающих, что границей космического пространства рациональнее считать отметку в 80 км или 50 миль. К примеру, астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже насчитал свыше 50 спутников, которые перед тем, как сгореть в земной атмосфере, имели орбиты с перигеем ниже 100 км и смогли совершить минимум два витка вокруг Земли.