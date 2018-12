Недолет? Как Ричард Брэнсон и его компания Virgin Galactic почти добрались до космоса

Частная компания Virgin Galactic запустила самолет VSS Unity на рекордную для себя высоту. Руководство компании уверено, что они вывели свой аппарат в космос, хотя многие эксперты так не считают.

На днях НВ сообщало, что космический аппарат Voyager 2 достиг межзвездного пространства и ушел от Земли на рекордные 18 млрд км.

В это же время, представители Virgin Galactic только попытались нащупать границы космоса.

Как пишет издание Mashable, компания миллиардера Ричарда Брэнсона запустила свой космический корабль VSS Unity на рекордную для себя высоту. Впервые за 14 лет Virgin Galactic смогла поднять аппарат на 82,7 км.

Аппарат поднялся на такую высоту за счет носителя White Knight Two, от которого отцепился VSS Unity и пролетел на собственном ракетном двигателе около одной минуты.

В самой компании убеждены, что это можно считать полноценным выходом в космос, хотя некоторые полагают, что настоящие космонавты летают выше.

Как известно, NASA присваивает статус астронавтов тем, кто достиг высоты в 80 км над поверхностью Земли. Именно этой нормой руководствовались в Virgin Galactic.

"Для Virgin Galactic основной вехой, которую мы определяем, является высота, на которой ребята из NASA и ВВС США получают статус астронавта, а это 50 миль. Я думаю, что для нас и наших клиентов мы сосредоточимся на 50 милях, по крайней мере, на старте", - заявлял ранее Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор Virgin Galactic.

А не согласна с NASA и ВВС США, собственно, сама Международная авиационная федерация (FAI). По нынешнему стандарту FAI, граница между земной атмосферой и космосом проходит на высоте 100 км над уровнем моря (62 мили), которую также называют линией Кармана.

Редактор космической тематики в издании Ars Technica Эрик Бергер пишет: "Как частная компания, Virgin Galactic может объявлять космосом все, что угодно". Хотя, когда Эрик провел опрос на своем аккаунте в Twitter, 59% из более 1,5 тыс. проголосовавших поддержали, что VSS Unity не была в космосе, ведь он находится на 20 км выше.

