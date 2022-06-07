В Великобритании начинается крупнейший эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю 7 июня, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Удаленка стала новой нормой во время и после пандемии. Теперь люди постепенно приходят к идее четырехдневной рабочей недели (Фото:Reuters)

Американская организация 4 Day Week Global совместно с Оксфордским и Кембриджским университетом, а также Бостонским колледжем планируют изучить влияние 4-дневной рабочей недели на продуктивность людей.



Во время исследования 3300 сотрудников 70-ти британских компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы.

Это крупнейшее исследование подобного рода, которое когда-либо проводилось в мире, подчеркивают в организации 4 Day Week Global. Его цель — показать, что за четыре дня люди способны поддерживать тот же уровень продуктивности, что и во время пятидневной рабочей недели.

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Проект будет длиться полгода. Компании занимаются различной деятельностью — от IT и юридических услуг до маркетинга и банковской сферы.



«Мы будем анализировать, как сотрудники реагируют на дополнительный выходной с точки зрения стресса и выгорания, удовлетворенности работой и жизнью, здоровья, сна, использования энергии, путешествий и многих других аспектов жизни», — говорит Джульетта Шор, профессор социологии Бостонского колледжа.

В ближайшее время местом проведения для подобных экспериментов станут также США и Канада, а также Новая Зеландия и Австралия.

В прошлом году крупный эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю прошел в Исландии. В нем приняли участие более 2500 человек.

В докладе отмечается, что на разных рабочих местах по-разному адаптировались к снижению рабочих часов. Сотрудники начинали делегировать и приоритезировать задачи более эффективно, отказывались от встреч и вместо них переписывались, меньше времени тратили на перерывы.

Сокращение рабочего времени оказало сильное положительное влияние на баланс между работой и личной жизнью. Самочувствие участников эксперимента улучшилось, так как у них было больше времени для себя и домашних дел, а также для общения с друзьями и родными.

В Испании запустили еще более длительный эксперимент: правительство страны заключило трехлетний контракт с группой компаний на 50 млн евро. Деньги пойдут на минимизацию возможных убытков и рисков — например, затраты компании на переход на четырехдневную рабочую неделю могут быть покрыты на 100% в первый год, 50% во второй год и 33% в третий год. Этого времени должно полностью хватить, чтобы наладить новые рабочие процессы.

Кроме того, выиграть от этого может также климат — согласно исследованиям, сокращение рабочего времени помогает нам сократить также выбросы углерода.

«Четырехдневная рабочая неделя считается политикой тройного дивиденда — помощь сотрудникам, компаниям и климату. Наши исследователи покопаются в этом вопросе», — говорит Шор.

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