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В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет
Научпоп

Сегодня, 19:41

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В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет

Гробница принадлежала царскому жрецу

В Египте археологи нашли нетронутую гробницу с исключительно хорошо сохранившимися рисунками.

Как сообщает CNN, гробница была обнаружена к югу от Каира, она не подверглась актам мародерства, и на ее стенах обнаружены исключительно хорошо сохранившиеся рисунки.

По словам министра древностей Египта Халеда аль-Анани, гробница была обнаружена в Саккаре и принадлежала 5-й династии фараонов, правившей примерно 4400 лет назад. Предположительно, это время правления фараона Неферикара (2415-2405 годы до нашей эры).

Гробница принадлежала царскому жрецу, на ее стенах изображен процесс изготовления вина, гончарное дело, древние музыкальные представления, парусный спорт, охота, а также работа мастеров по изготовлению мебели для гробниц. 

Теги:   Археология Египет

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