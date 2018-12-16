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В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет
В Египте археологи нашли нетронутую гробницу с исключительно хорошо сохранившимися рисунками.
Как сообщает CNN, гробница была обнаружена к югу от Каира, она не подверглась актам мародерства, и на ее стенах обнаружены исключительно хорошо сохранившиеся рисунки.
По словам министра древностей Египта Халеда аль-Анани, гробница была обнаружена в Саккаре и принадлежала 5-й династии фараонов, правившей примерно 4400 лет назад. Предположительно, это время правления фараона Неферикара (2415-2405 годы до нашей эры).
Гробница принадлежала царскому жрецу, на ее стенах изображен процесс изготовления вина, гончарное дело, древние музыкальные представления, парусный спорт, охота, а также работа мастеров по изготовлению мебели для гробниц.
#Discovery #Saqqara #tomb of the priest of Royal purification #fifth #Dynasty #Egypt— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 15 декабря 2018 г.
Photos by Ahmed Romeih pic.twitter.com/Yx0Z1PvdwP