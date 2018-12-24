Ученые обнаружили следы древнейшего политического убийства

Немецкие исследователи определили вероятную причину смерти древнего знатного человека, который скончался в 1940 году до нашей эры.

По мнению исследователей, он стал жертвой политического убийства, сообщает Science Alert.

В 1877 году немецкий историк искусства по имени Фридрих Клопфляйш обнаружил останки, которые были похоронены примерно в 1940 году до нашей эры. Внутри, помимо тела, лежали золотые украшения, кинжал, топоры и бронзовые ножи, глиняные сосуды. Все указывало, что могила принадлежит знатной персоне – вероятно, князю.

Об этом знатном мужчине времен бронзового века было мало что известно. Новое исследование костей позволило найти, по крайней мере, одну новую информацию - кому-то этот мужчина действительно не очень нравился.

Относительно того, кем могла быть богатая фигура, могут быть только предположения. Кости рассказывают о стареющем мужчине, у которого появляются признаки потертости зубов и подагры. В 2012 году антропологи искали травмы, которые могли бы объяснить смерть человека, но не нашли ничего убедительного. Историк Кай Майкл и археолог Харальд Меллер - эксперт по культуре раннего бронзового века - не были удовлетворены и призвали экспертов вернуться к изучению останков.

"Нам удалось проверить три явных повреждения костей. Вероятно, было больше травм, но все те, что мы подтвердили, были смертельными. Орудие убийства, возможно, было кинжалом, лезвие которого должно было быть длиной не менее 15 сантиметров", - говорит заместитель директора Института юридической медицины Саарского университета Фрэнк Рамсталер.

Удары были нанесены в живот и в позвоночник – на одиннадцатом грудном позвонке осталась царапина шириной шесть и глубиной три миллиметра. Жертва при этом, скорее всего, стояла у стены или лежала. Такое ранение неизбежно повредило бы артерии и привело к смерти.

Такой удар, скорее всего был нанесен опытным воином: позднее подобный смертельный удар использовали римские гладиаторы. Если гипотеза о неожиданной атаке опытного убийцы правдива, это сделает трагический конец этого знатного мужчины самым старым примером политического убийства. Возможно, этот человек был убит одним или несколькими друзьями, людьми, которые могли подойти достаточно близко, чтобы нанести серию смертельных ударов.