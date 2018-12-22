У берегов острова Тасмания нашли более 100 новых видов подводных существ

У берегов южной части австралийского острова Тасмания, в районе охраняемого морского парка, ученые обнаружили более 100 неназванных видов глубоководных существ.

Команда под руководством специалистов Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO за месяц обследовала 45 подводных гор, где обитает множество новых видов животных, пишет Science Alert.

С борта судна Investigator ученые с помощью специальных дистанционно управляемых камер изучили глубины до 1,9 тысячи метров. В целом, полученные данные включают в себя 60 000 изображений и около 300 часов видеозаписей - обширное исследование плотных коралловых рифов, усеянное губками в форме тюльпана, кадры биолюминесцентных кальмаров, акул-призраков, скатов, плетеных угрей и многих других.

Некоторые из собранных видов были совершенно новыми для науки, включая крабов-отшельников. Другие не были новыми, но они демонстрировали интересное поведение, к примеру, исследователи изучили, как морские звезды и черви-полихеты взаимодействовали с кораллами.

Кроме того, исследователи обнаружили и уже известные, но редкие виды — например, знаменитую рыбу-каплю Psychrolutes marcidus, эндемика вод Австралии. Также ученые собрали данные о более чем 40 видах морских птиц и нескольких видах китов и дельфинов.

"Хотя на то, чтобы полностью проанализировать распределение кораллов, потребуются месяцы, мы уже видели здоровые глубоководные коралловые сообщества на многих небольших холмах морского дна до глубины 1450 метров", - говорит ведущий автор исследования Алан Уильямс.

К сожалению, однако, эти хрупкие и медленно растущие экосистемы стоят перед сложным будущим, во многом благодаря человеческой деятельности, такой как рыболовство, добыча полезных ископаемых и связанные с климатом изменения в океане, включая потепление и растущую кислотность. Новые знания об этих экосистемах необходимы для их дальнейшего выживания.

"Исследовательские путешествия, подобные этим, чрезвычайно важны для того, чтобы помочь нам понять, оценить и защитить австралийские морские парки. Изображения из этого путешествия напоминают нам о том, какую необычную и разнообразную среду мы защищаем в этих особых местах", - говорит Джейсон Манди, глава Австралийского отделения морских охраняемых районов.