Третий рейх на советских дрожжах. Пять исторических параллелей, показывающих природу современной России 28 апреля, 21:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Один из главных уроков, которые нам преподносит история — мировой порядок может рухнуть в несколько мгновений. Даже самые невероятные сценарии могут стать реальностью, пока люди готовы закрывать глаза на происходящее в надежде, что все пройдет само собой.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале полномасштабной войны против Украины.

До этого Украина в течении 8 лет была вынуждена воевать против т.н. «ЛНР» и «ДНР», которые были марионетками российской власти. РФ давала сепаратистам вооружение и финансировала их, параллельно создав на оккупированных территориях полноценную армию из кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

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«Це ж було вже», — гласит один из популярных мемов имени Леонида Кучмы. И это правда — между нынешней войной можно провести немало паралеллей с историческими событиями.

Австрия и оккупация Судет

Захват Австрии и первый этап оккупации Чехословакии нацистской Германией похож на то, как Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

Многие австрийцы радовались приходу немцев и «воссоединению», поскольку страна жила бедно и была фактически изолированной от остальной Европы. Гитлер утверждал, что без Германии австрийцы lebensunfaehig, то есть неспособны к самостоятельной жизни, поскольку они являются пережитком того, что когда-то являлось частью великой немецкой империи. То же самое постоянно повторяет и Путин в отношении Украины, выдумывая различные исторические факты вроде того, что Украину создал Ленин.



В Чехословакию Гитлер зашел под предлогом защиты немецкого населения: в 1938 году в приграничных областях Чехословакии Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки, после чего обратилась к Германии с просьбой о помощи. Европейские лидеры побоялись выступить против Гитлера, который, к тому же, гарантировал дальнейший мир, а потому вынудили президента Чехословакии Дэварда Бенеша подписать соглашение о передаче Судетской области нацистской Германии.

В Донецке и Луганске после побега Януковича также активно проходили митинги пророссийских сил, которые сопровождались захватами административных помещений и нападениями на проукраински настроенных граждан. Со временем сепаратисты провели псевдореферендумы и якобы создали «ДНР» и «ЛНР».

Речи Гитлера и Путина

Многие историки отметили, что выступления Гитлера и Путина перед началом Второй мировой войны и полномасштабным нападением на Украину, очень похожи. Некоторые цитаты президента России и вовсе практически дословно повторяют то, что говорил немецкий фюрер перед нападением на Польшу.

Ностальгия за утраченным величием, создание и перекладывание ответственности на «внешнего врага», отрицание убийств мирного населения, защита немцев/русскоговорящих, которых якобы притесняют и даже сам факт отрицания войны — все это показывает схожесть между немцами в 1939-м и современными россиянами.



Цензура в СМИ и пропаганда

После того, как Гитлер пришел к власти в 1933 году, вся пресса попала под полный контроль нацистов. Появилось министерство народного просвещения и пропаганды, которое возглавил Йозеф Геббельс.

Главной целью министерства было распространение нацистской идеологии не только через прессу, но и через фильмы, книги и учебные материалы. Немцам постоянно напоминали о внешних врагах и о подрывной деятельности евреев, дискриминации этнических немцев в восточноевропейских странах.

Похожим образом работает и российская пропаганда, которая рассказывает о нацизме в Украине, страшных бандеровцах, силе российской армии и истории, что от санкций страдает не Россия, а весь Запад.

Закручивание гаек в России началось давно — российские пропагандисты даже выдумали свой новояз, в котором слово «взрыв» заменили «хлопком», наводнение стало «подтоплением», столкновение стало «сближением», а пожар — «возгоранием».

Во время войны в Украине российские власти фактически заблокировали деятельность практически всех оппозиционных СМИ на территории страны. Те, что остались, не имеют права называть войну войной под угрозой криминального преследования. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал доступ россиян к Facebook и Instagram под предлогом того, что там появляются антироссийские материалы.

Развал УНР

Украинская народная республика — попытка из многочисленных попыток украинцев создать независимое государство. И то, как Россия тогда расправилась с украинскими мечтами жить в своей стране, очень похоже на то, что она делала и делает сейчас.



Россия и тогда, и сейчас использовала внутренние проблемы Украины для дестабилизации ситуации. Как и сто лет назад, к ним относятся противоречия между политическими силами, личные амбиции определенных политиков, которые готовы переступить через государственные интересы ради удовлетворения своих аппетитов, а также активное распространение пророссийских настроений в восточных и южных регионах Украины.

Совпадают даже направления наступлений на УНР с теми, что использовала Россия 24 февраля. Правда, нынешнее вторжение поддерживается также войсками, которые двигаются через оккупированный Крым. Однако Украина, кажется, извлекла свой исторический урок.

Современная Украина не распалась, а наоборот сплотилась перед российской агрессией. Даже пророссийски настроенные люди активно выступают против оккупантов и готовы противостоять россиянам — в качестве примера можно выделить Харьков, который в 1917—1918 годах был оплотом большевиков, а сейчас героически сражается с оккупантами. То же самое можно сказать про Мариуполь и даже оккупированные города Херсонской области, которые не спешат встречать россиян распростертыми объятиями.

Голодомор

Конфискация урожая зерновых и других продуктов питания советской властью у украинских крестьян привела к практически двухлетнему массовому голоду на территории Украины в 1932—1933 годах, унесшему жизни почти 4 млн человек.

Кажется, к похожим методам планирует прибегнуть и нынешнее российское правительство. Помимо попытки блокировки городов, которые им не удается захватить, вроде Мариуполя и Чернигова, россияне на официальном уровне приняли решение о вывозе зерна из оккупированных территорий Херсонской области.

На сайте законодательного собрания Красноярского края была опубликована новость под заголовком «Пополнить фонд сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины». Сейчас она удалена, но доступна в кэше Google.



Фото: скриншот НВ

Демократиям сложно понять авторитарные и тоталитарные режимы, объясняет Кристин Флора, адъюнкт-профессор истории Корнельского университета. Им сложно осознать принцип того, что во главе государства стоит человек, которому безразлична судьба людей. Еще сложнее им понять пассионарность общества, которое готово жить в таких условиях.

Тем не менее, опыт Второй мировой войны показал — им требуется длительное время, чтобы собраться с силами, но рано или поздно они победят. Цена такой победы может стоит сотен тысяч невинных жертв. И то, что сейчас союзники намного быстрее отреагировали на вторжение в Украину — уже хороший знак. Однако Флора предупреждает — расслабляться еще очень рано, а борьба Украины только начинается.



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