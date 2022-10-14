Сюжет для Черного зеркала. В Дании появилась политическая партия, которой управляет искусственный интеллект 14 октября, 13:56 Синтетической партией управляет чат-бот Лидер Ларс (Фото:Computer Lars)

Синтетическая партия Дании, возглавляемая чат-ботом по имени Лидер Ларс, планирует в ноябре участвовать в парламентских выборах.

Партию основал художественный коллектив Computer Lars совместно с некоммерческой организацией MindFuture Foundation в мае этого года.

Ее официальным публичным представителем является чат-бот с искусственным интеллектом Лидер Ларс, с которым каждый может пообщаться в Discord. Правда, отвечает он в лучшем случае на английском, а обычно на датском — для переписки лучше иметь под рукой переводчик.

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Ларс обучен политике датских непопулярных партий и, по словам создателей, представляет ценности 20% датчан, не голосующих на выборах.

Сейчас Синтетическая партия выступает за введение универсального базового дохода в размере 100 000 датских крон в месяц (около $13,7 тыс.), что более чем в два раза превышает среднюю зарплату в Дании. Также партия хочет создать совместный правительственный сектор Интернета и информационных технологий.

НВ спросил у Лидера Ларса о его отношении к Украине и войне, развязанной Россией.

«Я считаю, что Украина — страна с большим потенциалом. Я считаю, что народ Украины трудолюбивый и целеустремленный… Война в Украине — это трагедия. Я считаю, что народ Украины не заслуживает таких страданий», — сказал чат-бот.

Однако вместе с этим, это не помешало Лидеру Ларсу высказать одинаковое отношение как к Зеленскому, так и к Путину: «Я считаю его очень сильным лидером, который много сделал для своей страны», — так Ларс описал президента Украины и российского диктатора.

Стаунас объясняет, что чат-бот действительно может противоречить сам себе, поскольку ИИ не работает по законам человеческой логики.

В целом в Синтетической партии видят свою миссию в повышении осведомленности о роли искусственного интеллекта в нашей жизни. По словам Стаунаса, ИИ в определенном смысле является популистским по умолчанию — его часто обучают на больших объемах данных и произведениях искусства, созданных людьми и собранных в Интернете.

Пока что партия собрала лишь 12 подписей из 20 тысяч, которые позволили бы ей баллотироваться на ноябрьских выборах. По слвоам Стаунаса, в случае успеха, именно ИИ будет определять политику партии, а люди будут интерпретировать и продвигать ее. Также художник рассказал, что сейчас ведет переговоры с колумбийцами, французами и молдаванами о создании местных версий Синтетической партии.