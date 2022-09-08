Месси отдыхает. Исследователи научили ИИ играть в футбол — не для развлечения, а ради науки 8 сентября, 07:03 Эксклюзив НВ Футбол может помочь роботам «очеловечить» свои движения (Фото:Emilio Garcia / Unsplash)

Исследователи британской компании Deepmind, которая занимается развитием искусственного интеллекта (ИИ), научили нейросеть играть в футбол.



Развитие ИИ — одна из самых горячих научных тем на сегодняшний день.

Эта область становится все более популярной не просто так: у ИИ есть все шансы значительно повлиять на наши жизни в хорошем смысле этого слова.

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Так или иначе, искусственный интеллект и его развитие поможет человечеству сделать большой шаг вперед как минимум потому, что нейросети умеют отлично делать то, что не под силу человеческому разуму: перелопачивать невероятное количество информации за очень сжатые сроки.

Ученые из Deepmind занимаются не только обучением «разума» ИИ, но пытаются компьютер научиться «двигаться». Они рассчитывают, что в будущем это позволит роботам не сильно отличаться от людей с точки зрения походки и поведения.



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