Месси отдыхает. Исследователи научили ИИ играть в футбол — не для развлечения, а ради науки

8 сентября, 07:03
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Футбол может помочь роботам «очеловечить» свои движения (Фото:Emilio Garcia / Unsplash)

Футбол может помочь роботам «очеловечить» свои движения (Фото:Emilio Garcia / Unsplash)

Автор: Кирилл Чеботарев

Исследователи британской компании Deepmind, которая занимается развитием искусственного интеллекта (ИИ), научили нейросеть играть в футбол.

Развитие ИИ — одна из самых горячих научных тем на сегодняшний день.

Эта область становится все более популярной не просто так: у ИИ есть все шансы значительно повлиять на наши жизни в хорошем смысле этого слова.

Видео дня

Так или иначе, искусственный интеллект и его развитие поможет человечеству сделать большой шаг вперед как минимум потому, что нейросети умеют отлично делать то, что не под силу человеческому разуму: перелопачивать невероятное количество информации за очень сжатые сроки.

Ученые из Deepmind занимаются не только обучением «разума» ИИ, но пытаются компьютер научиться «двигаться». Они рассчитывают, что в будущем это позволит роботам не сильно отличаться от людей с точки зрения походки и поведения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Роботы Искусственный интеллект Ученые Научные исследования

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X